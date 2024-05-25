Y2K风潮下的智能新选择，OPPO Reno12系列引领潮流新纪元

【天极网手机频道】在追求科技与艺术完美融合的道路上，OPPO从未停止探索。OPPO Reno12系列不仅在设计上独具匠心，更在AI功能、影像处理和续航表现上展现出卓越的性能，成为了当下最值得推荐的智能手机之一。

OPPO Reno12系列采用了银色作为主色调，这种色调不仅具有未来感，更与时尚元素完美融合，展现出了OPPO对潮流的深刻洞察和美学追求。特别是Reno12 Pro的四曲柔边直屏设计，不仅为用户提供了宽阔的视野和直屏的观感，还带来了曲面屏的舒适握持体验。这种设计不仅解决了传统曲面屏的误触和畸变问题，更在美学上达到了新的高度。此外，机身背面的OPPO logo、纵向排列的三颗摄像头以及珠宝级饰钉圈的点缀，都为这款手机增添了无尽的魅力。

OPPO Reno12系列带来了多款全新配色，其中Reno12的“千禧银”和Reno12 Pro的“银幻紫”尤为引人注目。这两种配色不仅融合了Y2K千禧风潮的元素，更通过流银玻璃工艺塑造出了独特的质感。无论是低调内敛的“千禧银”，还是神秘优雅的“银幻紫”，都能满足你对个性的追求。

OPPO Reno12系列在AI功能方面同样表现出色。它搭载了多种实用的AI工具，如AI闭眼修复功能，能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并一键“睁眼”，还原合影最佳时刻。此外，OPPO Reno12系列还支持实况功能，这是安卓行业内首次支持发布实况照片的机型。这一功能能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实。无论是记录生活中的美好瞬间，还是分享给朋友，都能带来全新的社交体验。

在影像方面，OPPO Reno12系列配备了后置配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 眼镜头，帮助用户以影像记录从全身到半身的多种人像题材。借助 OPPO 领先的 AI 能力万 AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，并搭载 5000 万AI 猫，Reno12 系列融入多项 AI 影像能力，首次支持原生AI人像算法实况照片拍摄功能，使得每一张照片都充满了生命力。

Reno12 系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。全系最高提供 16GB 内存与 512GB 存储，配合LPDDR5X 与 UFS3.1 组成的超速大内存组合，让流畅加倍。

而在续航方面，Reno12系列同样表现出色。Reno12 系列支持 80W 超级闪充，20 分钟即可充至 55%，为游戏持续提供充沛电量。独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准，在 4 年使用后电池容量仍不低于出厂时的 80%。

OPPO Reno12系列已经开启预定，Reno12 Pro提供三个版本，12GB+256GB 版本售价 3399 元，16GB+256GB 版本售价 3699 元，16GB+512GB 版本售价 3999元;Reno12提供四个版本，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB/16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3199 元。全系将于5月31日正式开售，届时用户可在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买。