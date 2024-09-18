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OPPO入选2024年全球科创领袖TOP100及中国科创领袖TOP100榜单

2024-09-18 17:18:11 作者：墨将

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  【天极网手机频道】日前，智慧芽旗下智慧芽创新研究中心发布《2024年度科创领袖TOP100报告》，OPPO凭借持续的创新和深厚的技术积累，入选2024年全球科创领袖TOP100以及中国科创领袖TOP100榜单，展现出在科技创新领域的卓越实力。

《2024年度科创领袖TOP100报告》中国科创领袖TOP100

  报告采用智慧芽“企业科创评估”模型和方法体系，从技术的体量、质量、影响力和全球布局四大维度的40多项指标开展综合评估。

  报告指出，在这个评价体系框架下，一家企业能脱颖而出，意味着它不止拥有可观的技术规模，还具备高水平的技术质量，更要有全球范围内广受认可的技术布局。

  目前，OPPO在全球40多个国家及区域进行专利布局。截至2024年6月30日，OPPO全球专利申请量超过103000件，全球授权数量超过57000件。其中，发明专利申请数量超过94000件，发明专利申请在所有专利申请中占比91%。

  世界知识产权组织(WIPO)发布的2023年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜中，OPPO位列全球第9位，这也是OPPO连续第五年在该榜单中位列前十。据统计，2023年，OPPO的中国发明专利授权量位列全球第5位，欧洲专利申请量位列中国专利权人第4位，美国专利授权量位列中国权利人第4位。

  OPPO全球专利布局主要聚焦5G、影像、AI、快充、新形态等关键领域，知识产权成果曾荣获10项国家级知识产权奖项，包括1项专利金奖、4项专利银奖和5项专利优秀奖。

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