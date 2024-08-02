千元耐用新机，OPPO A3 活力版防护提升至新境界

【天极网手机频道】OPPO A系列于日前带来了全新的OPPO A3 活力版，这款被誉为“千元耐用战神”的手机。据了解，这款产品不仅继承了OPPO A系列一贯的耐用品质，更在抗摔性、耐用性、存储容量及AI智能体验上实现了全面升级，为用户带来前所未有的使用享受。

OPPO A3 活力版同样追求极致。采用自然美学设计理念，推出紫月牙、竹林绿和雾海黑三种配色，每一种都透露出独特的艺术气息。轻薄好手感的设计搭配零负担超窄机身，不仅提升了握持舒适度，更彰显了其精致时尚的外观。

OPPO A3 活力版继续秉承OPPO A系列的耐用传统，采用创新的超抗摔金刚石架构，配备金刚四角、防撞梁及独家的“安全气囊”设计，为手机内部关键部件提供全方位保护。随机附赠的金刚抗摔保护壳，更是将防护提升至新境界。经过瑞士SGS五星整机抗跌耐摔认证，OPPO A3 活力版以卓越表现证明了自己的耐用实力。此外，其生活级防水溅能力，让日常使用中的意外溅水不再成为威胁，确保手机持久耐用，安心无忧。

OPPO A3 活力版在AI智能体验上同样不甘示弱，搭载了多项旗舰级智能黑科技。其中，旗舰级明星功能“AI消除”让用户轻松去除照片中的多余元素;同档首个支持多主体识别的“闪速抠图”功能，则让图片编辑更加灵活便捷;而“AI文档扫描”则能高保真还原文档内容，让文档管理变得轻松高效。这些AI技术的应用，不仅提升了手机的使用效率，更让用户的日常生活更加便捷智能。

OPPO A3 活力版搭载了基于6纳米制程工艺的天玑6300芯片，提供出色的综合性能和能效比。这一强大的硬件配置确保了手机运行流畅、响应迅速，为用户带来高效且稳定的使用体验。针对用户对大内存的需求，OPPO A3 活力版配备了最高12GB+512GB的超大存储组合，并搭载RAM+运存拓展技术，最大可额外增加12GB运存。结合焕新存储技术和旗舰性能优化算法，OPPO实验室更是对其进行了长达50个月的流畅护航测试，确保手机长久使用依然流畅如新。

作为一款千元档手机，OPPO A3 活力版在影音体验方面也表现出色。超亮阳光屏支持强光模式和湿手触控，确保户外使用依然清晰流畅;300%超级音量和新一代大音量扬声器则带来震撼的音频效果，让音乐和视频播放更加沉浸。此外，其后置5000万像素超清主摄+200万双摄组合以及前置800万摄像头辅以AI幻彩美颜技术，无论是日常拍摄还是夜景捕捉都能轻松应对，记录生活中的每一个精彩瞬间。目前，OPPO A3 活力版已经正式发布并开启发售，感兴趣的朋友不妨多多关注。