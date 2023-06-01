赋能XR联合创新，OPPO MR Glass开发者版亮相AWE 2023

【天极网手机频道】6月1日，OPPO在2023年增强现实世界博览会(AWE)上带来在XR领域的最新探索成果―OPPO MR Glass开发者版。OPPO MR Glass将以领先、专业的技术，为开发者们带来创作顶级MR体验的平台，促进XR生态繁荣。

OPPO认为，在不久的将来，XR(扩展现实)领域的应用将迅速增长， XR领域内的MR(混合现实)目前是符合用户需求、可实现性最高的方向之一。作为Snapdragon Spaces的一个官方开发者套件，OPPO MR Glass将率先与中国开发者见面，吸引更多开发者在XR领域挥洒创造力，打破技术边界。

“经过多年的技术积累与思考，OPPO相信XR的技术潜力足以掀起一场交互上的革新，彻底改变人们获取信息的方式。而MR的技术成熟度，能够令虚拟世界与现实世界无缝融合，开启办公、社交、游戏等多种场景的无限想象。在这样的理念下，我们带来了支持Snapdragon Spaces先进功能的OPPO MR Glass，赋能开发者进行开发创作，带来更多突破。”OPPO XR技术总监徐毅在AWE现场主题演讲中谈道。

“长期以来，OPPO和高通技术公司在共同的未来愿景下保持紧密合作，并不断深化XR领域的探索。希望通过双方的共同努力，建立一个有益于开发者的XR开放生态，解锁XR创新的无限可能。”

OPPO XR技术总监徐毅在AWE现场发表主题演讲

高通技术公司XR产品管理高级总监Said Bakadir表示：“我们高度认可OPPO长期以来在XR技术、产品、内容和服务方面的探索成果，这使OPPO成为我们在XR领域的理想合作伙伴。通过在OPPO MR Glass上带来可能进一步提升生产力、创造力、及游戏体验的解决方案，我们很高兴看到开发者群体的快速成长，并希望找到更多的MR内容令平台焕发生机，这对打造创新体验和为行业带来突破具有重要意义。未来，我们期待与OPPO进一步深化合作，不断为MR生态注入创新力量。”

OPPO MR Glass

OPPO MR Glass集成领先的创新技术，为开发者提供验证和开发丰富XR内容的理想工具。OPPO MR Glass搭载骁龙® XR2+平台，在强大硬件的基础上，具备OPPO独家 SUPERVOOCTM 闪充和心率检测功能，保证了高效的充电体验，并赋予MR Glass多样化的功能。

同时，OPPO MR Glass的机身和面罩均采用了亲肤材料，显著提升舒适度，长时间佩戴也不易闷热。在视觉体验方面，OPPO MR Glass采用彩色双目视频透视技术(Binocular Video Pass Through)、前置双RGB摄像头、Pancake光学透镜，以及120Hz的高刷新率屏幕，画面真实清晰、立体感增强。

长期以来，OPPO一直致力于XR技术探索，赋能前沿产品，助力开发者共同实现生态繁荣。自2019年发布OPPO首款AR概念产品OPPO AR Glass以来，OPPO AR Glass 2021、OPPO Air Glass和OPPO Air Glass 2三款智能眼镜相继问世，呈现了OPPO在软件算法、光学方案、交互方式等方面的技术领先性，以及对生态布局的深度思考。2023年，OPPO Air Glass荣获知名科创奖项“爱迪生产品奖”AR类别银奖，创新实力获得国际认可。此外，OPPO的XR探索还包括全时空间计算AR应用CybeReal等等，架起真实世界与数字虚拟世界连接的桥梁，带来更智能的融合交互体验。

OPPO MR Glass将作为Snapdragon Spaces的开发者套件，于2023年下半年通过北京神木科技有限公司(EnlightXR)与中国开发者见面。届时，OPPO MG Glass将为开发者提供一流的硬件支持，支持Snapdragon Spaces在中国开发者生态的扩展，助力中国XR内容生态繁荣发展。