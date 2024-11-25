轻薄满血直屏OPhone，OPPO Reno13推荐

【天极网手机频道】OPPO Reno系列自推出以来，一直以其时尚的设计和出色的影像能力赢得了广大用户的喜爱。这一代的OPPO Reno13值得入手吗？答案是肯定的，OPPO Reno13在诸多方面有着丰富的升级，首先是全新的外观设计是加分项，其次是丰富的相机功能才是打动目标受众最核心的因素。

iPhone同款冷雕玻璃工艺

OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机角度时翅膀仿佛注入了生命力，年轻群体用户向往的自由在这一刻具象化了。

OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

相机功能：柔光模式+胶片风格

首先，先来看看OPPO Reno13系列的相机硬件规格，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

Reno13 系列除了支持今年的超火的实况照片功能意外在人像模式还支持不同风格和强度的柔光模式搭配使用，柔光滤镜包括了朦胧、柔美和梦幻三种，可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感，人像还会呈现出发光的效果。

普通人像

通过样张不难看出，在人像模式下背景虚化自然，人像特写将人物的细微表情和眼神都呈现出来。特别是在使用柔光人像和胶片风格拍摄时，人物肤色自然健康，眼神深邃，背景色彩饱满而不刺眼，整体画面充满了电影感和艺术感。

梦幻效果人像

柔美效果人像

人像复古NC胶片风格

除了支持柔光模式下的三种滤镜，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。使用胶片风格拍摄人像时Reno13 系列会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片作品，而且这种风格尤其适合拍摄情绪人像或街头人像，特别有氛围感和有故事感。

这一代的OPPO Reno13无论是外观设计还是在相机功能的上，都是带着十足的诚意，旗舰手机的外观设计加上旗舰手机的拍照功能，本质上都是服务核心用户的核心需求，OPPO的Reno系列的受众一直都是以侧重外观质感和相机体验为核心，而这一次・的OPPO Reno13不仅带来潮流的外观设计和紧跟潮流的相机功能，相信新增的柔光模式和胶片风格都将助力用户记录生活的美好瞬间 。