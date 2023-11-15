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OPPO Reno11 系列官宣 23日发布 朱一龙带你见证全新宝石设计

2023-11-15 11:24:43 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】11月15日，天极网了解到，OPPO官方正式宣布旗下的青春潮流手机―Reno系列的全新一代产品――Reno11 系列将会在本月23日发布，也就是下周二。值得注意是，这次OPPO还同时官宣了Reno11 系列的代言人――他就是光影美学家朱一龙。这次朱一龙将会携手Reno11 系列诠释轻薄质感与潮流美学的全新典范，共同演绎 Reno11 系列幸运宝石设计的闪耀光芒。

OPPO Reno11 系列官宣 23日发布 朱一龙带你见证全新宝石设计

  此外，天极网还注意到，Reno11 系列还曝光了一些产品信息，比如Reno11 系列独运匠心的宝石设计。这个设计将星光、珠光与月光尽入手机中，于用户掌中流淌，再现了月光宝石的灵动光彩。并且全新的月光宝石配色还采用了光韵宝石工艺。

OPPO Reno11 系列官宣 23日发布 朱一龙带你见证全新宝石设计

   Reno11 系列由精致细节装点，采用了成本极高的超珠宝级工艺打造，在手机的后盖上有着708颗饰钉绽放夺目光彩，讴歌珍贵宝石的非凡魅力。此外，百级无尘工艺也应用于 Reno11 系列中，以迄今为止智能手机行业最严苛的制造标准，成就 Reno11 系列对于优雅的不懈追求。

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  最后，天极网温馨提示，更多 Reno11 系列新品信息，可关注 OPPO 官方微博。发布会的具体时间为11月23日下午2点，届时大家可以前往OPPO 官网直播平台、以及OPPO各大授权直播平台观看OPPO Reno11 系列新品发布会。同时，天极网后续也会带来更多关于OPPO Reno11 系列新品文章、评测，大家可以期待一下。

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