五一选择出境游，华为手机用“出境易”，旅行省心百倍！

【天极网手机频道】五一长假近在咫尺，不少朋友已经蠢蠢欲动，计划着去国外好好玩一趟。在那之前，一个完整且合理的规划非常重要，尤其是一定要带对手机!不然落地才发现国内手机无法直装国外App，甚至无法正常上网，落得一地鸡毛。

众所周知，一些国外热门的App，例如Uber、Goole Maps、Line等软件都无法用国产手机直接安装使用，如果要自行安装，需要折腾很久，费时费力。很多用户都认为国产手机出国容易出现水土不服的情况。但在许多常常出国旅游、出差的用户眼里，华为手机在国外却是必不可少的神器。

最近，华为刚刚发布Pura 70系列机型，用上双卫星通信，即使是没有信号的地方依然可以通过天通卫星通信和北斗卫星信息两种方式与外界通信。而且得益于灵犀通信技术的存在，华为Pura 70系列机型可以根据不同场景智能优选蜂窝网络，时刻保障通信流畅。除此之外，Pura 70系列还搭载新一代超聚光影像系统，国外旅途中任何风景都能清晰捕捉。

不过相比这些，华为Pura 70系列的出境易才是杀手锏一般的存在。用户只需要在华为Pura 70系列手机或是其他华为手机的应用商城中搜索出境易，就能直接下载这款应用，也可以通过扫描出境易官网二维码的方式进行下载。

只要打开出境易，选择想安装的App，点击图标就能轻松下载安装，落地后直接打开Uber、Google Maps等应用，打车、订酒店、订餐厅都不在话下。甚至出境易还为用户提供了TikTok、YouTube、Netflix等娱乐应用，让用户消磨旅途中的闲暇时光。

不止如此，出境易内置查汇率、国际服游戏充值等服务，还有最重要的旅游攻略服务。如果用户还在规划五一去哪里，直接打开出境易，选择目的地，应用就会直接推荐目的地旅游攻略以及详细行程。

这样的方式完美解决国内机型无法使用国外App的问题，省去用户在机场不知所措，耽误行程，还得一通折腾，安装各种谷歌应用花费大量时间。只要带上华为手机，轻松享受出国游，建议五一期间出国旅游的朋友一定要提前下载好出境易应用!

不过，解决应用问题还只是出国游的第一步，如果用户的SIM卡没有开通国际漫游功能，那基本上也无法在国外享受到网络服务，如果直接开通相关服务，价格还非常昂贵。因此，不少用户都选择在当地直接购买SIM卡使用，但也增加了旅途中的繁琐。

华为Pura 70系列和华为Mate 60系列、华为Mate X5等机型同样为用户提供了更加便捷的方案，那就是天际通。这是一款华为手机内置的App，用户无需更换SIM卡，直接在应用中购买对应国家的流量，即可直接在国外享受高速网络服务。

对比高昂的漫游费用，天际通为用户提供了按天计费和按流量计费等不同方式，费用还比营业厅更便宜，最大程度节省用户的时间和经济成本，让出国之旅更加流畅省心。甚至在华为Pura 70系列手机中，还为用户提供了7天免费的流量礼包，从此出境不再愁流量!

出游之前，切记要提前在天际通里购买好国外上网套餐，避免落地后出现无网络服务的尴尬场面，极大降低出行难度。

总体而言，华为Pura 70系列完全为用户考虑到了出国游的方方面面，只要用户提前安装好出境易，在天际通中购买服务，带着Pura 70系列走出国门，轻松收获一场全程省心、通信流畅、美照不断的五一出国游!