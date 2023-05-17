OPPO Reno10系列正式定档，外观设计抢先看！

【天极网手机频道】今日，OPPO官方宣布将于5月24日14:30召开新品发布会，届时将会发布十代里程碑之作――OPPO Reno10 系列。同时，OPPO官方微博也发布了一系列海报照片，关于Reno10系列的产品细节一览无遗。

据了解，OPPO Reno10 系列将采用全新的外观设计，涵盖产品的后盖、机身、屏幕边框以及影像模组等方面。具体来看，Reno10 系列将延续上一代的「明日金」配色，通过金缕流纱工艺，打造全新的「灿烂金」，重新赋予手机后盖以全新的视觉观感。

机身设计上，Reno10 系列将采用双曲面对称设计，收窄中框，自然衔接手机的屏幕与背板。如此一来，Reno10 系列的视觉观感更加轻薄，预计握持手感也不会差。同时，正面的屏幕边框也再次收缩，下边框窄至2.12mm。这也就意味着，屏幕的屏占比将会有所提升，屏幕体验自然会随之优化。

此外，Reno10 系列的影像模组也重新进行设计，采用外圆内方的模型，官方称之为“视界之窗”，精致优雅的特性由此彰显了出来。更为重要的是，在这个“视界之窗”内，除了上方嵌入的两颗镜头外，下方也有着一颗类似长焦的镜头。倘若真为长焦镜头，预计Reno10 系列的影像水平将会获得不小的提升。

由此来看，本次的OPPO Reno10 系列在外观上的全新设计，既延续了Reno系列一贯的色彩美学理念，也融入了全新的设计元素，或许会带来更加轻薄优雅的舒适体验，从而再度引领行业的潮流。更多相关信息，可以关注OPPO官方微博的最新动态。