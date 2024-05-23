OPPO Reno12系列超美小直屏，打造更好的手感

【天极网手机频道】直屏与曲屏的争论一直是智能手机市场上的一个热点话题，如何既能提供体验，又能兼顾手感，一直是行业难题。5月23日，新发布的OPPO Reno12系列带来全新的四曲柔边直屏设计，为直屏与曲屏之间的争论提供了一种新的解决方案。据了解，全新四曲柔边直屏设计其形态更加柔和自然，这一设计巧妙地将屏幕直曲之争终结。

上手即有如鹅卵石般的温和手感。点亮屏幕后，屏幕显示区域与屏幕弯折形态精妙匹配，让曲面屏常见的误触、畸变和色偏等问题不复存在，为用户带来更为沉浸的视觉体验。相比传统曲面屏，它有效解决了误触问题，几乎实现了零误触，为用户提供了更为贴合手掌的握持感，从而显著提升了使用时的舒适度。与此同时，Reno12系列采用了居中单孔等设计，这一设计在提升屏幕视觉效果的同时，也大大增强了手机整体的美观度。

值得一提的是，Reno12系列配备了康宁大猩猩玻璃 Victus2，这一材料在跌落至粗糙表面时具有更强的防护性能，同时耐刮性也更进一步。此外，机身架构中使用了OPPO自研的AM04稀土合金，使得机身的抗弯折性能较上一代提升了10%以上，从而加倍坚固强韧。

整机还通过了IP65防尘防喷淋认证，能够完全防止粉尘进入，并能在任何角度的低压喷射下确保手机水密，为用户提供了更加安心的使用体验。Reno12系列还融入了多项保护技术，在重量仅为179g、厚度仅为7.25mm的轻薄机身中配备了5000mAh大容量电池。让用户在享受轻薄机身的同时，也能拥有持久的续航体验。可以说，OPPO Reno12系列是同价位为数不多兼具美观与体验的超美小直屏，目前该系新品已经正式发布并已开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。