高刷跑王者荣耀，OPPO Reno10系列游戏满帧体验

【天极网手机频道】近期的手机市场，新品不断涌现，为即将到来的“618购物节”增添了更多的选择。今日，OPPO Reno10 系列正式发布，作为Reno系列的第十代里程碑之作，其在人像赛道上再度创新，带来了超光影潜望长焦人像拍摄。而在优异的影像水平之外，OPPO Reno10 系列的性能表现如何？笔者以OPPO Reno10 Pro+为例，测试一下它的具体性能表现。

从核心配置来看，OPPO Reno10 Pro+配备了“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套。这一套配置，可以说是去年高端旗舰的主流标配，如今放在OPPO Reno10 Pro+，以OPPO专业的调校水平，性能表现自然不会逊色。在安兔兔跑分平台综合测试中，OPPO Reno10 Pro+跑出了109万的高分成绩，出色的综合性能可见一斑。

安兔兔跑分

为了更好地测试OPPO Reno10 Pro+的实际性能表现，笔者将手机置于以下环境：室温26℃左右、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启智能刷新率、声音与亮度均为50%，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画面”，关闭抗锯齿与动态分辨率，其他设置保持默认不变，进行二十分钟左右的《王者荣耀》游戏对局测试。

从测试的结果来看，OPPO Reno10 Pro+全程帧率基本稳定在120 FPS左右，没有过度的掉帧情况出现，最终平均帧率为120.75 FPS，整体表现优异。而在整个游戏的过程中，实际游戏画面流畅无卡顿，分辨率并没有下调。值得一提的是，由于OPPO Reno10 Pro+内置了立体声双扬声器与X 轴线性马达，释放技能时的震感以及音效反馈良好，塑造了满帧的沉浸式游戏体验。

《王者荣耀》帧率图

与此同时，本次的OPPO Reno10 Pro+针对用户大内存的实际需求，配备了16GB的超大内存。这也就意味着，这款手机不仅无惧重载场景多任务的考验，可以在后台流畅运行多款应用软件APP，更无惧《原神》、《和平精英》等大型手游，时刻保证游戏全程的高画质与流畅运行。

此外，OPPO Reno10 Pro+内置的ColorOS 13.1系统，拥有独特的超算平台，能够实现高性能与低功耗的平衡。如此一来，它能够更加精准地释放手机应有的性能，配合4700mAh的长寿大电池以及长寿版 100W 超级闪充，能够时刻让手机久用如新，永不掉线。

由此可见，OPPO Reno10 Pro+在第一代骁龙8+移动平台满血版、16GB的超大内存、ColorOS超算平台等软硬件的加持下，整体性能体验相当出色，经得起大部分重负载场景的考验。即使是长时间游戏，它也能够保证不掉帧、不降频，可以说每时每刻都是极致满帧的沉浸式游戏体验。

更为重要的是，OPPO Reno10 Pro+也通过了OPPO实验室48个月久用流畅认证，ColorOS更是连续三年获得鲁大师最流畅系统，在同档位产品中堪称“持久流畅新标杆”。如果你想要一款无惧重载场景多任务的手机，并且久用如新，这款能够给你满帧游戏体验的OPPO Reno10 Pro+，无疑是最适合你的手机产品。