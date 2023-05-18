精准洞悉用户痛点，华为P60系列支持八达通，无卡轻松游香港！

【天极网手机频道】移动互联网浪潮的席卷，不仅重构用户线上体验，并且辐射线下，全方位改变用户生活方式。过去，用户拥有银行卡、交通卡、门禁卡等不同卡片，甚至去其它国家地区旅游还要购买当地卡片，携带不便且有丢失风险。移动互联网时代下，已经支持通过智能手机自带的NFC技术模拟各种卡片，让用户真正做到无卡一身轻松。

全面支持八达通，用户出行最佳伴侣

华为Mate50 Pro、P50系列、Mate40系列等机型已经支持香港八达通，前不久刚刚发布的华为P60系列同样支持该功能。用户可以通过华为钱包App开通八达通，拥有与实体八达通一致的功能，覆盖零售、购物、餐饮、娱乐以及公共交通等多个使用场景。

随着旅游业复苏，不少用户选择前往香港旅游购物放松自己。此前用户在香港只能自行办理一张八达通，过程繁琐而费时，游玩过程中又有易丢失等问题。而拥有华为P60系列的用户则无需担心这些问题，开通八达通功能之后不仅能省去卡片丢失、不易携带等麻烦，还能同享实体八达通优惠，可以随时随地用手机进行充值，同时涵盖多个旅游场景，真正意义上为用户带来实用与便利。

光机电算全链路升级，「夜视长焦」引领行业

华为精准察觉到用户痛点，针对用户烦恼开发便利功能，这份用心同样在华为P60 Pro中有所体现。过去，华为在手机影像领域中提出匮乏的「长焦」概念，一举扩大用户视野，拉近了用户前所未有的与影像的距离感。如今，华为不满足过去的成就，在「长焦」基础上推出「夜视长焦」，让用户不仅可以望「远」，更能在暗光环境下获得媲美主摄的画面表现。

为达到这一目的，华为全面升级主摄与长焦。华为P60 Pro搭载业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理智能可变光圈，进光量相比iPhone 14 Pro Max提升488%，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。其搭载的业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界拥有最大光圈的潜望式长焦，同时其搭载业界首发三轴传感器位移防抖技术，防抖能力大幅提升。

底层硬件升级，华为P60 Pro迎来影像质变

底层硬件升级，为上层影像带来质变。如华为P系列曾引以为豪的「超级月亮」，此次华为P60 Pro更上一层楼，全面迈入「超级月色」时代，令「夜视长焦」引领行业主流。以用户拍摄的「超级月色」照片为例，深夜场景下华为P60 Pro清晰捕捉到两座楼宇之间的月亮，高光控制得当，精准还原月表陨石坑细节。两旁大楼并没有因为高光压制导致画面偏暗，反而在大楼灯光烘托下呈现出别样质感，可见「超级月色」并非说说而已。这一套由下至上全链路打通的软硬件通路，对于厂商调校功底十分考究。

这般惊艳的表现甚至被不少粉丝称作「演唱会追星神器」。粉丝在薛之谦演唱会中手持华为P60 Pro全程拍摄，其影像细腻程度令人咂舌。这张粉丝挥舞荧光棒的样片中，环境光线昏暗，背景光源与烟雾交织在一起，如此场景对于手机影像要求非常高。但华为P60 Pro处理的相当得当，前景荧光棒清晰细腻，虚化自然;后景灯光烟雾交汇处没有出现明显噪点和大面积泛白，整体干净且不失冲击力。

另一张通过「夜视长焦」拍摄的主舞台照片，带给粉丝更多震撼。粉丝距离主舞台非常远，现场光线不足且环境复杂，这种暗光场景下，华为P60 Pro的夜视长焦依然清晰捕捉到舞台上薛之谦的人物细节。背后大屏幕上也没有出现大面积噪点，保证画面纯净度，同时高对比度带来极强画面表现，真正做到明暗有致。华为P60 Pro无惧黑暗与距离，赋予粉丝暗光长眺的能力，「演唱会追星神器」实至名归。

总结

作为华为全新发布的旗舰机型，华为P60 Pro直击用户痛点，通过华为钱包八达通解决不少用户外出旅游的问题。目前用户可以通过打开华为钱包App-首页搜索“八达通”-点击“添加”-开通一张新卡进行开通。此外，通过光机电算全链路的升级，让华为P60 Pro在影像上实现革命性突破，同时对手机影像发起不断冲锋。