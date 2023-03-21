OPPO Find X6 Pro暗光长焦，重新定义影像旗舰

【天极网手机频道】备受期待的影像旗舰OPPO Find X6系列正式发布，凭借超光影三主摄在不同焦段上都具备了传统手机主摄级的感光与成像能力、突破性的潜望长焦技术彻底刷新手机长焦的画质表现以及致敬传奇的外观设计等亮点吸引广大行业内外人士的目光。此次OPPO Find X6系列包括了OPPO Find X6 Pro以及OPPO Find X6天玑版，并且配有大漠银月、云墨黑、飞泉绿、星空黑和雪山金5种配色供大家选择。在发布会后OPPO Find X6系列已经开启预售通道，Find X6标准版12+256G售价4499元；16+512G售价4999元；Find X6 Pro的12+256G售价5999元；16+256G售价6499元；16+512G售价6999元。Find X6系列将在3月21日下午16点开启全平台预订，包括OPPO商城、京东、天猫、抖音以及各大授权电商OPPO体验店、授权零售商，3月24日上午10点正式开售。

OPPO Find X6 Pro搭载由索尼IMX890超光感潜望长焦镜头+索尼IMX890自由曲面超广角镜头+索尼IMX989一英寸大底广角镜头组成的超光影影像系统，在不同焦段上都具备了传统手机主摄级的感光与成像能力，带来不分主次、不留遗憾的全新影像体验。

突破性的潜望长焦摄像头带来出众的光影表现，不仅可以保留自然环境独特的暗部氛围，更可以明确地还原人物主体的面部的高光;同时，这颗镜头还可以拍摄等效144mm的远摄画面，带来清晰锐利的细节和自然的光影过渡，让光线从被摄主体的高光区域细腻地流转到暗部阴影，用光影勾勒出整体画面的立体感。

OPPO Find X6 系列的超光感潜望长焦摄像头利用 OPPO 算法与大底传感器的融合可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，就算在暗光环境下也可以获得更纯净清晰的画面细节同时保持极为出众的动态范围表现，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原，让夜色的暗和光源的明呈现出独特的张力;长焦拍摄的逆光场景暗部细节也仍然丰富，充分还原了暗光环境的空间感和人物的立体感。

OPPO Find X6 系列具备全焦段、全场景、全面强大的影像能力，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。感兴趣的用户不妨前去OPPO官方商城或是线下门店进行了解。