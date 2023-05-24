　　「视界之窗」诠释极简几何设计，OPPO Reno10系列尽显精致优雅

【天极网手机频道】色彩一直是Reno系列美学理念最直观的呈现，基本每一代都有新配色，无一不能给大众留下深刻的印象。作为第十代里程碑之作，OPPO Reno10 Pro+继「明日金」之后再度推出「灿烂金」配色。简约的金色，在金缕流纱全新工艺的雕刻下，焕发出优雅灿烂的光泽，金丝纹理下更是丝绸般的细腻触感。而全新的「暮光紫」配色在光面玻璃的映衬下加入了朦胧且立体的元素，呈现出神秘而克制的光泽，触感同样丝滑细腻。

后置摄像头模组采用全新的“视界之窗“设计，外圆内方，颇具极简几何设计的艺术韵味。OPPO Reno10 Pro+嵌入了一颗潜望长焦镜头以及一块4700mAh的大容量电池，但却将机身厚度控制在8.28mm，重量也仅为194g，完全打破了“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业共识。

同时，秉承着对称平衡的设计理念，OPPO Reno10 Pro+融入了3D双曲面、≤74mm 舒适握持宽度等设计，凭借实力打造出轻薄的舒适手感。由此来看，OPPO Reno10 Pro+凭借着多项全新的设计，再度挑战轻薄极限，为优异的影像减重去负。

值得一提的是，OPPO Reno10 Pro+无论外观设计的轻薄优雅，还是内在配置的均衡稳定，均相当出色。OPPO Reno10 Pro+不仅采用了一块与Find X6系列同款的6.7 英寸动态光影屏，还拥有骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1与长寿版 100W 超级闪充，能为用户带来旗舰级使用体验。目前，OPPO Reno10系列已正式发布并开启预售，近期有购机或换机需求的朋友可多关注。