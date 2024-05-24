OPPO Reno12系列 AI文档扫描体验，无纸化学习利器

【天极网手机频道】在快节奏的现代生活中，文档处理已成为许多人日常工作的重要部分。然而，繁琐的文档扫描和整理工作往往令人感到头疼。不过随着OPPO Reno12系列的推出，可以把这些复杂的事都交给这款AI手机，借助强大的 AI 能力，过去复杂到需要很多步骤、甚至在手机上无法完成的任务，如今都能一键搞定，为我们带来了前所未有的效率提升。

在ColorOS 14.1系统的加持下，OPPO Reno12 Pro在AI方面的功能也表现得相当出色。ColorOS 14.1引入了诸多创新的AI功能，如AI消除、AI闭眼修复、AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及全新的小布助手中的小布英语老师、小布面试官等，这些功能不仅极大地提升了用户的使用体验，还为用户带来了更加智能化的服务。

例如，AI文档扫描功能，凭借其高精度识别和快速处理的能力，为用户提供了极致的文档处理体验。无论是合同、报告还是会议记录，只需轻轻一扫，文档内容便能被迅速、准确地识别和提取出来。只需打开相机划到“更多”，找到并选择文档扫描模式或是还原试卷，对准文档进行拍摄即可。系统将自动进行识别和提取，用户只需等待片刻便能得到清晰的扫描结果，并看保存为doc、pdf、ppt、excel等多种文档格式，方便用户进行存储和分享;还原试卷模式将会将试卷上的手写字去除，还原干净整洁的试卷。同时，用户还可以对扫描结果进行编辑和修改，满足用户需求的同时还为用户提供了全新的无纸化学习体验。

OPPO AI通话摘要可以智能记录通话内容和待办事项的功能，对于商务人士来说尤为实用，在通话结束后智能识别通话内容生成重点信息摘要，包括通话时间、时长、对方姓名、核心内容、重要信息等，并自动识别出待办事项，如会议时间、地点、任务等，还会提醒用户添加到日程中;AI 文档扫描一键扫描智能修复，即可保存为为doc、pdf、ppt、excel等多种文档格式。



OPPO AI通话摘要

除此之外，Reno12系列其他AI方面表现也十分亮眼。例如OPPO AI消除功能可以智能抠图还能补全画面，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，还节省了大家以往后期耗费的大量时间。



OPPO AI消除功能

AI闭眼修复功能能够智能识别用户合影中的闭眼表情，并基于 OPPO AI 大模型一键“睁眼”，还原合影最佳时刻。用户可在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，在照片界面中点击右上角的“最佳合影”图标，在弹出的AI最佳合影界面中点击”闭眼修复”，即可自动完成修复。



OPPO AI闭眼修复功能

另外，Reno12系列支持实况照片功能，是安卓行业内首次支持发布实况照片的机型，为用户带来了全新的社交体验。与传统的静态照片相比，实况照片具有更加丰富的表现力和感染力。

实况照功能能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实;并且基于 AI 大模型数据带来了原生 AI 人像算法，能为人像动态照片增添自然美颜效果，免去二次后期的过程。此外，Reno12 Pro还支持全焦段实况照片拍摄，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片。用户可以直接将实况照片分享到小红书，保持原有的动态效果和声音，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞，这也是安卓首个支持分享社交平台的手机。



实况功能

OPPO AI效率工具不仅覆盖了办公场景，还深入到了用户的日常生活中，深刻感受到了其带来的便利和效率提升，无论是记录通话、拍照优化，还是文件处理、智能问答，都能通过强大的AI能力为用户解决生活中的小麻烦，都这些功能的加入，使得OPPO Reno12系列不仅仅是一款手机产品，更是一款真正的AI手机。