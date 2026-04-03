【天极网手机频道】4月2日，京东与荣耀签署战略合作协议，明确未来三年荣耀在京东全渠道实现销售额突破1000亿元的目标。根据协议，双方将基于各自优势，围绕产品共创、用户共营、生态共享三大维度，提升荣耀全品类销售规模，加快荣耀AI终端普及，开启用户全场景智能生活。同时，双方在深化零售、物流、科技、金融领域合作的基础上，也将进一步拓宽政企、工业、健康、保险、国际等领域合作边界，实现多产业深度融合与协同发展，探索更广阔的市场增长空间。

在零售领域，京东与荣耀将针对手机、AIoT、机器人等多个品类，实现产品全生命周期共建，持续打造行业爆款，创新商业模式。产品共创层面，依托超级供应链，京东将助力荣耀全年旗舰新品首发，通过“先人一步”打造差异化专属权益与服务，实现新品即爆品。以全球首款机器人手机荣耀Robot Phone为例，其凭借创新形态与前瞻科技体验，一经亮相便备受行业与用户关注。未来，包括荣耀Robot Phone、人形机器人在内的创新品类、新产品将第一时间在京东开售。

荣耀Robot Phone

2025年，京东与荣耀通过C2M(反向定制)模式，打造了行业首款大屏AI手机荣耀畅玩70 Plus，开创全新手机品类。未来，双方将基于这一模式，持续推出更多专属定制产品与IP联名系列产品，满足消费者多元化需求。针对外卖骑手、快递员、游戏玩家等重点消费人群，双方将通过软硬件深度适配与专项优化，打造多款专属机型。此外，双方还将共同推动荣耀机器人在物流、门店服务、园区安防以及家庭陪伴等场景的试点落地，通过真实使用场景反哺产品迭代，打造适配物流、工业、家庭与商用场景的智能机器人产品及解决方案。

大屏AI手机荣耀畅玩70 Plus

荣耀机器人“元气仔”

用户共营层面，双方将整合全链路营销能力与资源，通过联合会员运营、精准人群触达、数据赋能与广告创新，为用户提供超预期的换新体验。针对年轻用户，京东将基于系列校园活动，推出学生专属权益、运营商专属套餐以及创新互动玩法，助力荣耀目标人群渗透。同时，通过高端IP定制、以旧换新共建，持续提升荣耀品牌高端形象。此外，京东还将整合国家补贴、消费券、分期免息等专属政策，为荣耀全系列爆品提供营销支持;并联动运营商深化“京补合约”这一全新购机模式，为消费者提供购机补贴，实现新产品、新号卡、新套餐一站式办理。

生态共享层面，京东拥有超7亿年度活跃用户以及丰富的场景化AI服务能力，荣耀拥有覆盖全球超2亿终端用户，并掌握领先端侧大模型技术与全场景硬件入口。未来，依托JoyAI大模型，以及JoyAI APP、附身智能JoyInside等AI生态，京东将与荣耀机器人系列产品深度共建多模态交互与长期记忆能力。同时，在外卖点餐、智能导购、生活服务等场景中，荣耀端侧大模型将精准感知并理解用户需求，并无缝对接京东多元化AI服务，让消费者通过荣耀AI终端即可便捷获得省时省力的点餐新方式以及一站式智慧生活体验，实现端侧智能与云端服务的深度融合与落地。在全渠道与全品类融合上，双方将依托京东MALL、京东之家及荣耀品牌门店，为用户打造一站式沉浸式焕新体验，让消费者便捷选购荣耀3C数码潮流好物;通过荣耀穿戴设备、荣耀运动健康APP、京东健康、京东秒送的深度协同，为用户带来全方位健康解决方案。

值得一提的是，京东与荣耀将以西欧市场为核心，携手拓展海外市场。京东旗下欧洲线上零售业务Joybuy将联合荣耀在品类规划、物流履约、本地化运营及市场营销等方面开展全面合作，为荣耀高效连接欧洲消费者提供可靠路径。京东物流也将结合全球化布局与海内外履约需求，深化供应链协同，创新仓储模式，实现降本增效并助力荣耀品牌出海。

在物资采购方面，京东政企业务和京东工业利用其数智化能力、供应链能力及电商运营能力，向荣耀提供高效的数实一体化供应链服务，将在全国及海外开展工业品采购(MRO、BOM、备品备件等)、办公物资采购、商旅、资产处置等场景深度合作。京东科技将依托京东云在AI大模型、云计算、安全体系与智能应用等领域的技术优势，推动双方在数智化能力建设上实现高效融合与升级。同时，京东金融将深化供应链与消费金融合作，助力荣耀销售提升与用户体验优化，并通过京东保险的服务能力为荣耀产品、员工及资产提供全方位保障。

早在2013年，京东与荣耀就已展开合作，如今京东已成为荣耀全球销售规模最大的战略级合作伙伴。2025年，在战略爆品上，京东包销的荣耀爆款手机销量超100万台，覆盖从入门到旗舰的全价位段商品;在产品创新上，双方率先将旗舰芯片规模应用于安卓平板，共同推出的MagicPad Pro 3发售不到一周即登顶京东11.11平板新品流量TOP1;在新品首发上，京东通过整合直播、跨年晚会等全域营销资源，助力荣耀全新子系列“WIN 系列”新品引爆，首销当日刷新荣耀在京东首销历史纪录。

作为一家全球化的AI终端生态公司，荣耀以AHI(Augmented Human Intelligence)为核心理念，追求的不只是更聪明的设备，而是有温度、能共情、会主动服务的“生命感”智能终端。京东作为荣耀长期核心战略合作伙伴，是荣耀AHI理念产品落地、场景普及的核心阵地，也是荣耀品牌建设与业务增长最重要的平台。

面对日益激烈的市场竞争环境与加速演进的AI时代浪潮，京东与荣耀将基于各自优势，加速AI智能终端等创新产品与服务落地，共赴智能未来，为行业和社会创造更大的价值。