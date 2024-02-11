iOS 18将引入全新生成式AI功能，或“今年晚些时候”发布

【天极网手机频道】在近日的苹果财报上，库克在电话会议上透露公司正在积极开发生成式AI软件功能，将在 iOS 18 中引入由大型语言模型支持的新 Siri 功能，而一些尖端的生成式 AI 功能可能仅限于 iPhone 16 机型，而这些功能将在“今年晚些时候”向客户提供。

根据业内人士透露，苹果仍在讨论是将生成式人工智能限制在设备上处理还是通过云来部署，或者采用两者结合的混合方法，另外有部分人工智能功能是需要采用特定的硬件架构还是会渗透到所有能够运行 iOS 18 机型上的问题都没有结果。不过，iOS 18 将通过使用基于云的人工智能为数百万现有设备带来全新的LLM(大规模语言模型)，而新的设备上人工智能功能可能仍将是 iPhone 16 的专属功能。

iOS 18 更新的 AI 功能或包括改进 Siri 和消息之间的交互应用程序、自动生成的 Apple Music 播放列表、与生产力应用程序集成以进行 AI 辅助内容创建等等，还有可能看到自动生成的 Apple Music 播放列表，以及与 Pages 和 Keynote 等生产力应用的整合，例如人工智能辅助写作和幻灯片制作。

总结一下现有的消息可知iPhone 16 系列将采用全新A 系列芯片，采用台积电最新的 N3E 3 纳米节点制造，应该就是A18系列芯片，效率和性能的提升将会有所提升，而且在人工智能方面还可能带来其他更出色的表现。

在目前所有的主流智能手机厂商乃至全球科技公司里，苹果是唯一一家还没有正式发布大模型产品的厂商，而且苹果在去年对这项过去十年中最重要的生成式人工智能科技发展都很少正面提及，但并不代表苹果会“缺席”这一场赛跑，期待今年“晚些时候”与其见面。