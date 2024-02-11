不懂就问，充电时先插手机还是先插电源？

【天极网手机频道】是先有鸡还是先有蛋，这个世界难题至今也没有个结论。手机充电也一样，到底是先插电源还是先插手机呢？

如今人们换手机的原因很大程度上是因为内存不够了或是电池健康需要维修了，内存不够还可以删删照片、文件或是聊天记录，但是电池需要维修了就是一件很悲伤的事了，手机电池决定了手机寿命，尤其是现在换原装的电池又很贵，有的时候还存在信息泄露的风险，很多人宁愿重新换一部新机也不愿意花那么多钱去换一个原装电池。

所以为了延长自己手机电池的寿命，我们不得不重新重视一下给手机充电的姿势和充电方法。

是先把插头接入电源再插手机还是先插手机再插电源？

答案是先接电源。

在给手机充电时，充电器会将高压电流(国内居民用电电压是220v)通过变压器转变为低压直流，再输送给手机。但手机充电器的电压往往在5v以内，此时若是将充电器接入手机再插到电源，可以视作直接把手机接在电源上，则可能输出浪涌电压(超出正常工作电压的瞬间过电压)，也就是有的时候你插拔电源时看到的电流一样火花，长久下来可能给手机电池带来不小的损害。

那么充完电后要先拔手机还是先拔电源？

答案是先拔手机。

这是因为在拔下充电器的瞬间，也会产生反向瞬时电流，加速电池的老化。

对于电池健康而言，手机一直处于满电状态并不是最优的。手机电量维持在30%-80%可保护电池，避免快速充电、过度充电和放电，可以帮助延长电池寿命并避免损坏电池。因为锂离子电池的寿命与充电周期相关，每当电量用了100%就实现了一个循环，循环得越多电池寿命下降就越明显。根据相关资料显示，当对锂离子电池深度充放电时，正负极的材料结构会被破坏。而锂离子电池主要是依靠锂离子在正极与负极之间的移动来工作，一旦容纳它们活动的空间变少，电池容量也就会相应变低。所以，相比于大家习惯满充满放的充电习惯，建议“多次少充”才是更适合现在智能手机电池的充电习惯。

而且充电时本身会产生热量，如果是套着手机壳充电则不利于热量的挥发。因此，在充电时最好将手机壳摘掉，这样手机电池更加耐用。

除此之外，锂离子电池在充电时内部温度本来就会升高，如果充电时手机一直运行会导致手机整体温度过高，从而影响散热，可能会导致锂离子电池中的活性材料受损，所以最好不要边充电边玩，不仅影响电池容量，还有可能会引发不必要的悲剧发生。

还有一点，如今有的厂商打着“环保”之名，购买手机不再配套充电器，所以很多消费者会购买第三方的充电器或是用着家里一些旧的充电器。其实充电器内部一般都会带有智能芯片，识别手机所需的电流电压从而进行调整，比如说购买的是快充头，但是手机不支持快充，那么快充头就会自动调整为适合手机的输入电量。不过在购买时也要尽量认准正规品牌，不要贪小便宜购买不正规的产品，毕竟这些充电器里面的配置实在不好说，很可能识别不出手机所需电流电压而损坏手机，所以还是尽量使用原装充电器或是同品牌的充电器。

这是个保住手机电池健康的热知识，别像小编一样，电池健康只有75%了，真是个令人悲伤的事。