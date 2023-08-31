iQOO Z8系列正式发布：天玑8200+6400万像素超清主摄

【天极网手机频道】8月31日，iQOO如约举行iQOO Z8系列新品发布会，正式带来这款千元新机。据了解，新机拥有天玑8200、120W超级快充、6400万OIS防抖主摄等硬核配置，。iQOO Z8提供三款配色可以选择，分别是月瓷白、星野青、耀夜黑。

据官方介绍，iQOO Z8月瓷白配色上采用了 一体瓷浆工艺，它能在提高产品观感的同时还可以保护摄像镜头。并且iQOO加入了高光树脂等材质，并且通过了96小时持续老化测试、2500次钢丝绒摩擦测试，保证颜值长久在线的同时又可以轻松应对日常跌落、冲击。

iQOO Z8正面搭载了一块分辨率2388×1080的6.64英寸LCD直屏(支持HDR显示、 100% P3广色域、全局DC调光)，最高支持120Hz刷新率，并且刷新率支持七挡变速调节。后置一枚专业的辅助景深镜头和一枚6400万像素的主摄，主摄拥有二分之一英寸大底，并支持OIS光学防抖、纯净夜景、超级月亮等功能配置。

值得一提的是，vivo视觉健康实验室还与MediaTek合作，利用天玑 8200 旗舰平台打造了一个专用IP模块，从芯片层面实现了智能调节屏幕蓝光功能，在降低蓝光伤害的同时保障屏幕色准不偏。此外，iQOO还针对游戏玩家，开发了游戏场景专用的护眼模式，根据iQOO官方数据显示，可以在大多数游戏场景中降低百分之24的蓝光影响。

iQOO Z8采用了天玑 8200 旗舰平台(台积电4nm制程、1+3+4构架 、最高主频3.1Ghz)，并且还搭载了满血版本的LPDDR5内存(支持6400Mbps高速传输、快速启动游戏应用)和满血版USF3.1闪存(2GB文件拷贝只需2.1秒)。散热上，iQOO Z8搭载了 3002mm2大面积VC液冷均热板、20000mm2石墨散热膜等配置，相比上代产品散热性能提高了不少。

续航方面，iQOO Z8搭载了同级别最快的120W超级快速充电，辅以5000毫安时大电池，重度手游用户使用一天“轻轻松松”，并且还有应急的“有线反向充电模式”。充电5分钟，即可充入30%的电量，29分钟可以全部充满。

售价方面，iQOO Z8的8GB+256GB首销期1599元起售、12GB+256GB售价1799元、12+512GB售价1999元。该机今晚开始预售，9月7日上午开售，感兴趣的朋友可多多关注。