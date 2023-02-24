魅族20安兔兔跑分曝光，基于骁龙8 Gen 2平台

【天极网手机频道】魅族20系列可以说是这个月最受用户期待的机型之一，虽然官方尚未公布具体发售日期，但网上热度依然不减。近日，跑分平台安兔兔就放出了魅族20的跑分数据。

根据安兔兔的跑分结果来看，这台型号为m2391的魅族机型搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，配备12GB内存和512GB存储，分辨率为2400×1080，同时运行基于安卓13的Flyme系统。该系统基本上就是随魅族20系列一同发布的Flyme 10，据官方宣称，这次Flyme将在稳定性和流畅度方面提升10倍。

这台魅族20跑出了总分1255418分，其中CPU成绩为248541分，GPU成绩为570255分，MEM成绩为256118分，UX成绩为180504分。对比其他机型数据，魅族20在GPU和MEM成绩中基本达到了骁龙8 Gen 2的正常水准，而CPU以及UX成绩则还有提升空间。同时，这款魅族20可能还只是一款工程机，在调校方面仍有打磨空间，与正式零售版还有一些差距。

作为被时下旗舰机型广泛使用的旗舰芯片，骁龙8 Gen 2发售于去年年底。在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

而在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，在性能方面提升25%，能效提升45%。光追的概念自桌面平台显卡搭载后开始进入用户的视野，这次高通和联发科不约而同选择将这项技术带到手机平台上。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。骁龙8 Gen 2硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

此外，魅族20系列还将全系采用柔性直屏，搭载全新超声波指纹2.0，支持0.075s疾速湿手解锁，同时智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统Flyme 10，搭载13根电竞级高能天线。

截止2月24日，魅族科技官方仍未公布魅族20系列旗舰新机的具体发布日期。作为被吉利收购后推出的首款机型，也是时隔近两年后再次推出魅族旗舰机型，自然受到了不小的关注，发布会日期的商定注定要考虑非常多的因素，因此仍需粉丝耐心等待。