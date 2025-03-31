续航灭霸vivo Y300 Pro+发布：耐用与实力并存，开售即可参与国补！

【天极网手机频道】今日，vivo Y系列全新产品――“续航灭霸 +倍强大”vivo Y300 Pro+正式发布，在续航、性能、耐用等方面实现全面升级，带来了vivo史上最强7300mAh超薄蓝海电池和90W 远航闪充、高通第三代骁龙7s、金刚磐石结构等配置。

vivo Y300 Pro+搭载了7300mAh vivo史上最强超薄蓝海电池，持续领跑同档位机型，搭配90W超快闪充，实现了续航与充电速度的双重保障。vivo Y300 Pro+还支持PPS、UFCS等多种快充协议，而且还支持OTG反向充电，配合机身超大容量电池，在紧急情况下可化身“充电宝”，能够为手机、耳机等多种设备实现反向充电，最大支持7.5W反向充电功率，无缝补能更符合当代用户对手机实用性的要求。

基于行业领先电池材料和先进制造工艺，全面提升电池密度，实现“更小体积、更大容量”的技术突破。在电池容量大幅增加的情况下，机身至薄7.89mm，配合全等深四曲屏配合轻薄机身和弧形中框，让边缘滑动流畅丝滑、整体握持感舒适称手。精工星环后置镜组醒目大气，环形结构层次分明，简约而不简单，带来超高精致度与辨识度。同时提供了神秘星空观感的星空银、纯净哑光的微粉、经典沉稳的简黑三款配色，彰显出手机的典雅时尚气质。

vivo Y300 Pro+正面配备了一块6.77英寸的120Hz高刷屏，2392x1080分辨率已经足够满足日常使用的需求;最高支持3840Hz 超高频无风险调光解决暗光频闪带来的用眼疲劳;10.7亿色臻彩显示和DCI-P3影院级广色域让色彩显示更加精准。此外，屏幕支持3840Hz调光与硬件级低蓝光，通过了SGS硬件级低蓝光认证以及国家眼科工程中心专业护眼测试，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害。

vivo Y300 Pro+采用的金刚磐石结构通过精密的缓震材料和坚固的机身骨架，有效吸收和分散冲击力，保护手机内部组件减少损害;屏幕也全面升级为金刚盾强化玻璃，大幅提升玻璃的韧性和抗冲击能力，配合金刚抗摔膜，就算手机跌落也能够有效减少屏幕碎裂或是砂石刺的风险。抗摔耐磨的同时vivo Y300 Pro+还支持12小时抗雨淋和IP6X满级防尘，确保手机在各种恶劣环境下都能稳定运行。

性能方面，vivo Y300 Pro+搭载高通第三代骁龙7s，CPU与GPU性能均大幅提升，更高性能功耗更低，安兔兔跑分可达82万+，性能表现全面领先同档。连续使用60个月后依旧保持流畅，配合内存融合技术，内存可用空间至高可扩容等效12GB，后台可留存更多应用，为用户提供长久顺滑的使用体验。内置的全新冰原散热系统，可进行实时温控，提升整机散热效率，让vivo Y300 Pro+实现游戏体验+倍。

高通第三代骁龙7s还拥有全新AI引擎，支持生成式AI功能，可实现更智能的交互，配合基于Android 15的OriginOS 5系统，除了原子岛、小V圈搜、小V写作等多种好用功能之外，还能实现“小V问屏”、“小V圈搜”等更多智能操作。

vivo Y300 Pro+也有领先同档产品的越级影像实力，主摄搭载5000万像素索尼光喻LYT-600传感器，支持2倍光学级变焦和10倍数字变焦，配合全新升级的OIS+EIS双重防抖，不论是拍照还是视频都能稳定发挥。前置配备同档断层领先的3200万专业人像镜头，搭配影棚级人像算法，无论自拍或视频通话都能更美更清晰。

售价方面，全新vivo Y300 Pro+提供四种容量版本供选择，其中8GB+128GB版本售价1799元、8GB+256GB版本售价1999元、12GB+256GB版本售价2199元、12GB+512GB版本售价2499元，于4月3日正式开售。

值得注意的是，vivo Y300 Pro+开售即可享受国补优惠，优惠后至低1529.15元起，最高立减375元。首销期间在线下门店及各大电商平台购机可享价值599元的权益大礼包，包含Y300 Pro+专属礼品、五年电池宝、一年碎屏宝和互联网权益等多重好礼，还有以旧换新至高补贴350元以及至高12期分期免息限时福利。