OPPO 2025影像科技之夜：凝光影像系统引领移动影像新时代

【天极网手机频道】智能手机行业“内卷”至今，影像技术成为了衡量手机性能的重要标准之一。作为移动影像技术的引领者，OPPO始终在不断探索和突破技术的边界。今日，OPPO正式官宣将于4月2日晚举行OPPO 2025影像科技之夜，全球发布首个影像品牌“LUMO 凝光影像”系统，即将上市的全新 Find X8 系列也将同步首发搭载。这一影像系统的发布不仅开启了OPPO在移动影像领域的新里程碑，更标志着手机行业即将迎来一场新的影像浪潮。



OPPO 2025影像科技之夜

据悉，LUMO 凝光影像以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头，以及全链路原彩ProXDR 等创新，代表移动影像进入了光学硬件与计算摄影齐头并进、相互驱动、融合共通的新时代，通过强大光学设计与先进计算能力，打造出拍人最好的移动影像系统。



OPPO 2025影像科技之夜

全新的超光感计算光学系统通过精密的光学设计和复杂的算法优化，能够显著提高手机镜头在不同光线环境下的捕捉能力，确保每一帧画面都能呈现出丰富的细节和真实的色彩;丹霞原彩镜头则是OPPO针对人像拍摄特别定制的一款镜头，它能够精准还原人物肤色和场景色彩，让每一张照片都如同用专业相机拍摄一般自然和生动。此外，全链路原彩ProXDR技术的加入更是让凝光影像系统在色彩管理和动态范围上实现了全面提升，确保用户从拍摄到显示的全过程中，色彩和亮度的表现都达到最佳状态。

这意味着，全新Find X8系列的影像方面会带来更出色的体验，尤其在夜景人像拍摄方面，利用超光感计算光学系统的高感光度和低噪点控制能力捕捉到更多的光线信息，再通过丹霞原彩镜头的精准还原和全链路原彩ProXDR技术的色彩管理，让夜景人像照片在保持真实色彩的同时，呈现出更加细腻、自然的皮肤质感和丰富的背景细节。



图来源于OPPO官微

回顾OPPO在移动影像领域的发展历程，大家可以清晰地看到OPPO在技术创新上的不懈追求和卓越成就。从2012年OPPO Find 5全球首发堆栈式传感器开始，OPPO就一直在不断探索和突破手机影像技术的边界;2016年，OPPO R9再度首发像素四合一技术，让手机在暗光下也能拍出清晰、高品质的影像;2017年，OPPO首创潜望式长焦镜头系统，使手机首次拥有了高倍率光学变焦能力;2023年，Find X6系列推出全球首个大底潜望长焦和超光影图像引擎技术，让移动影像回归真实与层次，将专业摄影的光影审美融入手机拍摄。

每一次的技术创新，都是OPPO对移动影像技术的不懈追求和深刻理解的体现。而这一次，OPPO 凝光影像系统的发布，更是OPPO在移动影像领域的一次重大突破和全面升级，不仅将为用户带来更加出色的拍摄体验和作品质量，更将推动整个行业向着更加专业化和智能化的方向发展。



LUMO 凝光影像

关于 LUMO 凝光影像的更多信息，敬请期待 4 月 2 日的 OPPO 影像科技之夜，届时天极网也将为大家同步最新信息。