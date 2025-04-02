ÓÖË«…ª…¬ÊÇÒ»ÄêÓÞÈË½Ú ¿´¿´¸÷´ó³§ÉÌÕûÁËÄÄÐ©¡°»¨»î¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÓÖË«…ª…¬ÊÇÒ»ÄêÓÞÈË½Ú£¬ÖÚËùÖÜÖªÕâÊÇÒ»¸öÕû»îµÄÈÕ×Ó£¬²»ÉÙ³§ÉÌ¶¼»á·¢²¼Ò»Ð©¡°ÐÂÆ·¡±»òÊÇ¡°ÐÂ¹¦ÄÜ¡±£¬³ýÁËÕû½ÚÄ¿Ð§¹ûÖ®Íâ£¬»¹ÄÜ»ñµÃÁ÷Á¿£¬Æðµ½Æ·ÅÆÐû´«µÄÐ§¹û£¬¿ÉÎ½ÊÇÒ»¾Ù¶àµÃ¡£ËùÒÔ£¬±ÊÕß½ñÌì¾ÍÎª´ó¼ÒÅÌµãÏÂ£¬½ñÄêÓÞÈË½Ú£¬¸÷´ó¿Æ¼¼ÊýÂë³§ÉÌ¶¼ÕûÁËÄÄÐ©¡°»¨»î¡±¡£
ß÷»úiMoney Cat
ÏëÒª·¢²ÆµÄÐ¡»ï°é¿ÉÒÔ¹Ø×¢Ò»ÏÂÖ§¸¶±¦Õâ¿îÐÂ²úÆ·¡ªß÷»úiMoney Cat£¬ºÅ³ÆÊÇÈ«ÇòÊ×¿îÄÜ¹»ÊµÏÖÕÐ²ÆÃ¨ÕæÊµÕÐ²Æ¹¦ÄÜµÄÉè±¸¡£
Æä»úÉí²ÉÓÃ24KÄÉÃ×¶Æ½ðÍ¿²ã£¬¾¹ý1000Ð¡Ê±Àë×ÓÅ×¹â£¬¹âÓ°Á÷×ª¼ä×Ô´ø¡°²Æ¸»¹âÔÎÐ§Ó¦¡±¡£ÓÃ»§Ö»ÐèÒª½âËøÊÖ»ú£¬ÅöÒ»ÏÂËü£¬¼´¿ÉÍê³ÉÖ§¸¶¡£²¢ÇÒ´îÔØÁËÅöÒ»ÏÂ½³ÈË¶À¼ÒÊÖ¹¤ÈÆÏß¹¤ÒÕ£¬ÓÐ×ÅÇ¿´óµÄÐÔÄÜ£¬È«Ã¨¶¼¿ÉÊµÏÖÅöÒ»Åö¡£
ËüÄÚÖÃµÄZFB¶À¼ÒÕÐ²ÆÐ¾Æ¬£¬È«ÄêÎÞÐÝ¡¢24Ð¡Ê±²»¼ä¶ÏµØÎªÓÃ»§ÕÐ²Æ½ø±¦¡£ÕÐ²ÆËÙ¶È¸ß´ïÃ¿Ãë3.141592653¡¤¡¤¡¤´Î¡£Ã¨×¦°Ú¶¯¹ì¼££¬ÍêÃÀ»ØÐý£¬È«ÃæÎüÊÕ²Æ¸»ÄÜÁ¿£¬Ã¿ÅöÒ»ÏÂ£¬¶¼ÄÜÈÃ²Æ¸»ÂÝÐýÉÏÉý£¬Óà¶îÖ±ÏßìÉý¡£Áé»ê×óÊÖ¸ºÔðÕÐ²Æ£¬µÍµ÷ÓÒÊÖÔòÖúÄã¸»ÓÐ£¬³¬Ç¿Ðøº½£¬ÈÚºÏÕÐ²ÆÖ¸ÊýËã·¨£¬ÊÖ»úÅöÒ»ÏÂ¾Í¿ÉÒÔ´¥·¢¡°²Æ¸»Âö³å¡±¡£
ÅäÉ«·½Ãæ£¬ß÷»úiMoney CatÌá¹©ÁË³®¼¶ºì¡¢×Ï¶§¸»¡¢ÕÐ²Æ½ð¡¢ÓÐÇ®Òø¡£Ã¿Ò»ÖÖÅäÉ«¶¼ÔÌº¬×ÅÉîºñµÄ²Æ¸»Ô¢Òâ¡£
ÄÇÃ´ÎÊÌâÀ´ÁË¡£ÕâÃ´ºÃÓÃµÄß÷»úiMoney CatÔÚÄÄÀï¿ÉÒÔÂòµ½ÄØ£¿ÆäÊµÎÒÒ²ºÜÏëÖªµÀ(bushi)£¬±Ï¾¹ËÓÖ²»Ïë·¢²ÆÄØ!
R§ÑZ§§R S§Ü¦Éb¦ÉDIÀ×ÉßË»»©àÖ
×÷ÎªÓÞÈË½ÚÕû»î¿ñÄ§£¬À×Éßµ±È»Ò²Ã»ÓÐÈ±Ï¯£¬ÉõÖÁ»¹ÍæÆðÁË¡°ÎÄÒÕ¸´ÐË¡±¡£½ñÄê£¬ËüÃÇ´øÀ´µÄÊÇAI…W¬mëŠ¸‚¶ýƒ_¡ª¡ª ⌈R§ÑZ§§R S§Ü¦Éb¦ÉDIÀ×ÉßË»»©àÖ⌋¡£
ÏàÐÅÒ»Ð©ºÍÎÒÒ»ÑùµÄ90ºóÓ¦¸Ã¿´ÕâÐ©×ÖºÜÑÛÊì£¬ÕâÖÖ¡°»ðÐÇÎÄ¡±·çÃÒÎÒÃÇµÄÑ§ÉúÊ±´ú£¬ÎÒÖ»ÄÜËµÀ×ÉßÊÇÓÐ»îµÄ¡£
ÔÚ²úÆ·½éÉÜÖÐ£¬À×ÉßÍ¬ÑùÂñÁË²»ÉÙ¹£¡£¸ù¾ÝËüÃÇ×Ô¼ºµÄ½éÉÜ£¬Õâ¿îÀ×ÉßË»»©àÖ¶ú»úÊÇÈ«ÇòÊ×¿î´îÔØ¡¸Éñ¾ÓïÒå³¡¡¹AIËã·¨µÄµç¾º¶ú»ú£¬ÄÜ¹»0.1ÃëÊµÊ±½âÎö12ÀàZÊÀ´úÓïÑÔºÚ»°(º¬ÒõÑôÑ§/³éÏóÑ§/µç¾ºÑ§·ÖÖ§)£¬ÄÚÖÃ287ÖÖ·½ÑÔ-ºÚ»°Ë«Ïò×ª»»ÐÒé£¬¿É½«ÍøÂçºÚ»°·Òë³ÉÕý³£ÓïÑÔ£¬Ò²¿ÉÒÔ½«ÎÒÃÇÕý³£ÓïÑÔ·Òë³ÉÍøÂçºÚ»°;
»¹²ÉÓÃ¾üÓÃ¼¶¿¹¸ÉÈÅÉùÎÆ¹ýÂËÏµÍ³£¬ÓÐÐ§¸ôÀë×æ°²ÓïÏµ/¹ã³¡ÎèBGM£¬×æ°²ÓïÏµÏàÐÅÍæ¹ýLOLµÄÐ¡»ï°éÓ¦¸Ã¶¼ÓÐËù¶úÎÅ...ÁíÍâ£¬Ëü»¹Ö§³Ö¡¸ÒõÑô¹ÖÆø¡¹¡¸ÆÆ·ÀÔ¤¾¯¡¹¡¸µç×ÓËÐ¾¡¹Èý¼¶ÇéÐ÷¹ýÂË£¬¿É¼ÓÔØ¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË×æ°²´óÇøÓïÒô¿â¡·¡¶¶¶ÒôÈÈ¹£3.0¡·µÈÓïÒåÀ©Õ¹°ü...
ÎÒÖ»ÄÜËµ£¬À×ÉßÀ×ÉßË»»©àÖÎ£»ú²»½ö¹¦ÄÜÇ¿´ó£¬»¹ÓÐÌá¹©À©Õ¹°ü£¬¾ÍÎÊÄã£¬Ìù²»ÌùÐÄ!½¨Òé¾¡¿ìÉÏ¼Ü·¢ÊÛ¡£
÷È×åÕ½ÉñNote 16ºÅ
ÉÏ¸öÔÂµÄÊ±ºò£¬÷È×å¹ÙÐû½«»áÔÚ±¾ÔÂ·¢²¼÷È×åNote 16ÏµÁÐ£¬¶øÔÚÓÞÈË½ÚÕâÌì£¬ËûÃÇÔÚ¹Ù·½Î¢²©±íÊ¾£¬Óë÷È×åNote16ÏµÁÐÍ¬ÐÍºÅµÄ¿çÊÀ´úAI¹è»ùÈË¡¸Õ½Éñ Note16 ºÅ¡¹½«ÓëÊÖ»úÍ¬³¡·¢²¼£¬¶øÇÒ»¹¸ø³öÁËÔ¤¹ºµØÖ·£¬¶øÇÒ»¹ÂñÁËºÜ¶à¹ØÓÚ×Ô¼ººÍÓÑÉÌµÄÒ»Ð©¹££¬ÎÒ¾¡Á¦Îª´ó¼Ò½â¶ÁÏÂ¡£
¸ù¾Ý¹Ù·½·Å³öµÄÍ¼À´¿´£¬¸Ã¹è»ùÉúÃüÌå²ÉÓÃÁËÈÈ°®ºì+ÎÞ½çºÚÅäÉ«(ÐÇ¼Ê÷È×åÐÂLOGOµÄÅäÉ«)£¬ÉÏÉíÏÂÉí10:16 Í¦À«»Æ½ðÉíÐÎ(emmm...×î½üÄÇ¿îÐÂµÄÕÛµþÆÁÊÖ»ú)£¬ÐØÇ°»¹ÓÐÔ²È¦»·ÐÎÄÜÁ¿×ªÌ¨ÊÔÊÔÏÔÊ¾¡£²ÉÓÃÌ©Ì¹»¤¶ÜºÏ½ð¼Ü¹¹£¬´«Ëµ¼¶Õñ½ð²ÄÁÏ´òÔì(ÃÀ¶Ó¶ÜÅÆÍ¬¿î²ÄÁÏ)£¬»¹ÓÐÁ¿×Ó¼¶Á¦Ñ§ÓÅ»¯£¬¿ÉÁ¦¿¹9100T³¬¼¶´óÑ¹Öý(Ä³Ã×Æû³µµÄ9100¶ÖÑ¹Öý»ú)£¬IPÒÚ¼¶·ÀË¤·À³¾·ÀË®£¬ÄÉÃ×¼¶¿¹Ë¤¡¢¿¹³¾¡¢¿¹Ë®Í¼²ãÈ«¸²¸Ç£¬Ö§³ÖÂíÀïÑÇÄÉº£¹µ(ÊÀ½çÉÏ×îÉîµÄº£¹µ£¬ÂÌ³§µÄÐ¾Æ¬ÓÃ¹ýÕâ¸öÃû×Ö)ÉîÇ±¡£
Ëü´îÔØÁËÁúÉñS³¬ËãÆ½Ì¨£¬ÀàÖÇ×Ó³¬ËãÐ¾Æ¬£¬ºÅ³ÆÐÔÄÜ¹ÖÊÞ£¬¿ìÍÃÍÃÅÜ·Ö3ÒÚ+(Ä³ÍÃÍÃ£º°¡£¿²»·þÅÜ¸ö·Ö)¡£»¹ÓÐ³¬ÄÍ¾Ã³¬¼²ËÙÐøº½³äÄÜ£¬ÇâºË¾Û±äÄÜÔ´£¬²»½öÇå½à»¹ÊÇ×Ô¸ø×Ô×ã£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ·ÉÃë¼¶Õ×Íß¿ìËÙ³äÄÜ¡£
ÓµÓÐÎÞ½ç¸ÐÖªÏµÍ³£¬¼¯³É¼¤¹âÀ×´ï£¬¸ß¾«¶ÈÒ¹ÉñÉãÏñÍ·(Ä³Ã×¡¢ÂÌ³§£ºË»¹²»ÊÇ¸öÒ¹ÉñÄØ)£¬NFC¡¢ºìÍâ£¬À¶ÑÀ¡¢È«ÆµGPS ºÍ±±¶·µÈÈ«Ä£Ì¬¸ÐÖªÏµÍ³¡£
ÆäËüµÄ»¹ÓÐÄÚÖÃ9G»ùÕ¾£¬È«Æµ¶ÎÍ¨ÐÅ£¬Ê±¿ÕµÀÓî¿Õ¼ä¼¶ÎÀÐÇÍ¨Ñ¶(ÎÀÐÇÍ¨Ñ¶ÒÑ¾ÂäºóÁË)£¬Ì«ÑôÏµÄÚÍ¨Ñ¶Ö±Á¬;²ÉÓÃFlyme Cyborg²Ù×÷ÏµÍ³£¬Fhyme AIOS ÔÚÈËÐÎ»úÆ÷ÈËÁìÓòµÄÑÓÉì£¬ÎåÊ®Äê³Ö¾ÃÁ÷³©(ÈýÄê³Ö¾ÃÁ÷³©¿´À´»¹ÊÇ±£ÊØÁË);OMGÂú·Ö´óÄ£ÐÍ£¬¶Ëµ½¶ËÈ«ÄÜÄÔÁ¦Íâ¹Ò£¬×î¸ß¿ÉÍ¬Ê±´¦Àí1.8ÒÚÌõÍ¼ÎÄ¼°ÊÓÆµÐÅÏ¢;ÄÔ»ú½Ó¿Ú£¬µç²¨²Ù¿Ø£¬×ÔÑÐmMindÄÔ»ú½Ó¿Ú£¬ÄÔµç²¨ÎÞÑÓ³Ù¹âËÙ²Ù¿Ø£¬ÐÄ¶¯¼´Ëù¶¯¡£
ËäÈ»ÊÇÕû»î°É£¬µ«÷È×åÕûµÄ»¹Í¦È«ºõ£¬ÉõÖÁ»¹×¨ÃÅÎªÆä×öÁË¸öÍøÒ³£¬ÎÒÔ¸³ÆÆäÎªºÃ»î¡£µ±È»£¬³ýÁËÓéÀÖÒ»ÏÂ´ó¼ÒÍâ£¬ÆäÊµÒ²ÊÇÎª¼´½«·¢²¼µÄ÷È×åNote 16ÏµÁÐ½øÐÐÔ¤ÈÈ£¬¿ÉÒÔËµÊÇÕû»îÐû´«Á½²»Îó¡£Å¶£¬¶ÔÁË£¬Õâ¿î»úÆ÷ÈËÂô1999Ôª£¬Ã»×¼ÊÇ°µÊ¾÷È×åNote 16ÏµÁÐ¾ÍÊÇÕâ¸ö¼ÛÅ¶¡£
Õü¾ÈÕßÊ×¿îÇàÍ±Ê¼Ç±¾
Õü¾ÈÕßÍ¬ÑùÊÇÓÞÈË½ÚÕû»îµÄ³£¿ÍÁË£¬¶øÇÒÃ¿´Î¶¼ÂùÓÐ¹£µÄ¡£½ñÄêÕü¾ÈÕßÕâ±ßÔò´øÀ´ÁËÊ×¿îÇàÍ±Ê¼Ç±¾£¬»¹ÊÇ10ÖÜÄêÏÞ¶¨°æ£¬Äã»¹±ðËµ£¬Õæ»¹Í¦ÏñÄÇÃ´»ØÊÂµÄ¡£
Õâ¿î²úÆ·´ÓÖÜ´úÇàÍÒÕÊõ¼³È¡Áé¸Ð£¬»úÉíÍ¨¹ý´«Í³µÄÊ§À¯·¨¹¤ÒÕÖýÔì¶ø³É£¬ÊÖ¹¤µñ×ÁµÄ÷Ò÷ÑÎÆ¡¢·ïÄñÎÆ¡¢ÔÆÀ×ÎÆ¡£
ºËÐÄÅäÖÃÕâ¿é£¬CPUºÍGPU²ÎÊýÎ´Öª£¬´îÅäáÙ(bin)·çÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬°üº¬È«¸²¸ÇVCÕæ¿ÕÇ»¾ùÈÈ°åµ¼ÈÈÄ£×é£¬ð·(chi)û^·ÂÉú·çÉÈ£¬¶àÇø½ø³ö·çÏµÍ³ÇàÍ»úÉí±»¶¯É¢ÈÈÒÔ¼°ÒºÌ¬¾øÔµÍ½ðÊôµ¼ÈÈ£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ350WµÄÕû»úÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
ÆäÖÐÐÂÒ»´úð·û^·çÉÈÒÔÎÞË¢¸ßËÙµç»úÇý¶¯,×ªËÙ¸ß´ï114514rpm(¾³£Ë¢BÕ¾µÄÐ¡»ï°éÓ¦¸Ã¿´µÃ¶®Õâ¶ÎÊý×Ö...)£¬Ò°ÊÞÄ£Ê½ÏÂÈËÎ»ÔëÉù½ö19.19dB£¬ÄÚÖÃ810×Ö¾ÎÄ£¬Ã¿Ãë¿ÉÍÚ1908·Ý¹¦µÂ¡£
Ëü²ÉÓÃµÄÊÇÈýÐÇ¶Ñ·´Ó¦µç³Ø£¬¶øÇÒÁ½¸öÈ«¹¦ÄÜC¿ÚÄÜÍ¬Ê±Êä³ö240WÎªÆäËüÉè±¸³äµç£¬Íü¼Ç¿³µôÔÓÐ·½¿Ú£¬ËùÒÔ»¹¶¨ÖÆÁËÒ»Ìõ·½¿Útoµç·¹ìÒ×ª½ÓÏß£¬×î¸ß¿ÉÒÔÎª2500W¹¦ÂÊÎÈ¶¨Êä³ö£¬Îªµç·¹ìÒ¹©µç¡£
ËüÅä±¸µÄÊÇÒ»¿é16Ó¢´ç4:3µÄÆÁÄ»£¬ÑÝÒïÁË¹´Èý¹ÉËÄÏÒÎåµÄÊýÑ§ÕÜÑ§£¬ÆÁÄ»²ÎÊý¾Í²»ËµÁË£¬·´Õý¾ÍÊÇºÜ¶¥¡£»¹ÓÐÇ¿´óµÄTrueStikeÔ¸Ð¼üÅÌÏÖÒÑ´îÔØÍòÄÜµÄÖ¸µã¸Ë£¬³¹µ×ÞðÆúÁËÎÞÓÃµÄ´¥Ãþ°å(Ð¡ºìµã±íÊ¾£º°¡£¿)¡£
½Ó¿ÚÕâ¿éÊôÓÚÊÇ¸ÃÓÐµÄ£¬²»¸ÃÓÐµÄ£¬¶¼ÓÐÁË£¬ÉõÖÁ»¹ÓÐµãÑÌÆ÷¡£¶øÇÒËü¼¯³ÉµÄÍ¶±Ò¿Ú´îÔØLEGION ZONE¿Õ¼äÖÃ»»¼°Çø¿éÁ´¼ÓÃÜ¼¼Êõ£¬¿ÉÓÃÓÚÔ¶³ÌÏÖ½ðÊÕ¸¶¿î£¬Ö§³ÖÈ«±ÒÖÖÓ²±Ò£¬¼´Í¶¼´¸¶£¬×Ô¶¯×ª»»»ãÂÊ¾«×¼½áËã¡£
×îºó£¬Ëü»¹¸½ÔùÒ»Ì¨Í·´÷Ê½½¡ÄÔÆ÷£¬ÓÃÓÚÁ¬½ÓAI½Ó¿Ú£¬¿Éµ÷ÓÃ±¾»úAIËãÁ¦»ò×âÓÃÔÆ¶ËËãÁ¦¸¨ÖúÈËÄÔË¼¿¼£¬ÍâÖÃ´óÄÔÁËÊôÓÚÊÇ¡£Ëü»¹ÌùÐÄµÄ¸æËß´ó¼Ò£¬Õâ¸ö½¡ÄÔÆ÷²»»áËæ×ÅÍ·µÄÊýÁ¿³ßÂë×Ô¶¯¸Ä±ä´óÐ¡£¬Åå´÷Ê±±ðÊ¹ÓÃ·¨ÌìÏóµØµÈ±äÉí²Ù×÷£¬àÅ£¬ºÜÓÐ¾«Éñ¡£
Õü¾ÈÕß£¬ÄÇÎÒÎÊÄã£¬ÄãÕâ¸ö±¾Âô»¹ÊÇ²»Âô¡£ÄÇÎÒÎÊÄã£¬Èç¹ûÄãÕæµÄÒªÂôµÄ»°£¬°¡£¬ÄÇÎÒÎÊÄã£¬Äã×¼±¸Ê²Ã´Ê±ºòÂôÄØ£¿
Ó°Ê¯XvX AIÈ«¾°Ïà»ú
ÒªËµÓÞÈË½ÚÕû»î×îÈÏÕæµÄ£¬ÄÇÎÒ¾õµÃµ±ÊôÓ°Ê¯ÁË£¬ºÍÈ¥ÄêÒ»Ñù£¬ËüÃÇÕâ´ÎÒÀÈ»ÏñÄ£ÏñÑùµÄ¿ªÁË¸ö¡°·¢²¼»á¡±£¬·¢²¼ÁËÐÂÒ»´úXÏµÁÐ²úÆ·¡ªÓ°Ê¯XvX AIÈ«¾°Ïà»ú£¬Ä¿Ç°ÒÑ¾ÊÇµÚËÄ´úÁË£¬ÓÖÕû³öÁË²»ÉÙ¡°ÐÂ¹¦ÄÜ¡±¡£
Ó°Ê¯XvX AIÈ«¾°Ïà»ú²ÉÓÃÁËÉÏÏÂ·Ö¸ÇÉè¼Æ£¬ÔÚ´ý»úÊ±ÄÜ¹»¸øÏà»ú¸üºÃµÄ±£»¤£¬¶øÇÒ×Ô´ø²Á¾µÍ·¹¦ÄÜ£¬ÄÚ²ãÊÇÄÉÃ×¼¶ÈÞÃ«Éè¼Æ£¬×Ô¶¯Ê¶±ð¾µÍ·ÉÏµÄÔÓÖÊ²¢¿ìËÙÇåÀí¡£
Í¬Ê±¾µÍ·²ÄÖÊÈ«ÃæÉý¼¶£¬¼´±ãÊÇ½«¾µ°²×°ÔÚ±©×ßÐ¬µ×²¿±©×áÈýÌìÈýÒ¹£¬ÒÀ¾ÉÍêºÃÎÞËð£¬ÎÒÖ»ÏëÖªµÀÕâ¾µÍ·µ½µ×É¶²ÄÖÊ×öµÄ...
Ëü»¹ÓÐ50Ã×³¬³¤×ÔÅÄ¸Ë£¬²¢ÇÒÖ§³ÖÒþÐÎ×ÔÅÄ¸Ë¹¦ÄÜ£¬²¢ÇÒÊ×´ÎÊµÏÖÈ«ÃæÒþÐÎ£¬Í¨¹ýËã·¨¿ÉÒÔÍêÈ«Ïû³ý(¸ËÓ°×ÓÏûÁË£¬»úÆ÷²»ÏûÊÇ°É)¡£
¸ËÌå±íÃæ»¹²ÉÓÃÁËÀà±äÉ«ÁúÕæÆ¤¹â×Ó¾§Ìå£¬ÄÜ×Ô¶¯É¨Ãè»·¾³£¬ÊµÏÖÕæÒþÐÎ¡£
Ó°Ê¯XvX»¹Åä±¸ÁËÌìÏß£¬Ö§³ÖÎÞÏßµçÍ¼´«Ò£¿Ø£¬Ò£¿Ø¾àÀëÍ»ÆÆ10000cm¡£Ëü»¹ÄÚÖÃÁËÍ¨ÐÅÄ£¿é£¬¿ÉÒÔµ±¶Ô½²»úÀ´Ê¹ÓÃ£¬Äã»¹±ðËµ»¹Í¦È«ÄÜ¡£
¶øÇÒËüµÄÐøº½²ÉÓÃÁË·Ç³£ÆÓËØµÄ·½Ê½£¬¿ÉÒÔ¼æÈÝ7ºÅ¸Éµç³Ø¡£
ÎªÁË¼ÓËÙ·¢Õ¹¿É³ÖÐøÄÜÔ´£¬ËüÉõÖÁÖ§³Ö·çÁ¦·¢µçÄ£Ê½£¬¶Ô×ÅÂó¿Ë·çÁ¬Ðø´µÆø°ëÐ¡Ê±£¬¼´¿É½«·çÄÜ×ª»¯ÎªµçÄÜ£¬ÎÒÏëÖªµÀËÄÜÁ¬´µ°ëÐ¡Ê±...ÁíÍâ£¬ÓÃ±¬ÆÆÒôÄÜ¹»³äµç¸ü¿ì£¬BBoxÍæ¼Ò¿ñÏ²¡£
Èí¼þ·½Ãæ£¬Ó°Ê¯XvXÄÚÖÃAIÖúÊÖShiri(Siri£ºÄãÀñÃ²Âð£¿)£¬²¢ÇÒÈëÁË×îÐÂµÄDeepSickÉî¾®±ùËã·¨´óÄ£ÐÍ£¬Í¨¹ý³ÖÐøÑ§Ï°£¬À´ÁË½âÓÃ»§µÄÕæÊµÒâÍ¼£¬ÖØµãÊäÈëÁË°®Ãæ×Ó¡¢ÖÐ¹úÈË¹ØÏµÒÕÊõÒÔ¼°ÇéÉÌ´óÊ¦µÈÊé¼®ºÍÎÄÏ×£¬´òÔì³öÕæÕý·ûºÏµ±ÏÂÉç»á¹ØÏµµÄ¹ú²úAIÖúÊÖ£¬Í»³öÒ»¸öÈËÇéÊÀ¹Ê¡£
Ó°Ê¯XvXÌá¹©ÁË·á¸»µÄÅä¼þ£¬Ê×ÏÈÊÇÖñòßòÑÅä¼þ£¬½«ËüÁ¬½ÓÔÚ×ÔÅÄ¸Ë½Ó¿ÚÎ»ÖÃ£¬Ïà»ú¾ÍÄÜ×Ô¶¯·ÉÆðÀ´;
×Óµ¯Ê±¼ä2.0Åä¼þ£¬Õ¾ÔÚ¿Õ¿õµÄµØ·½Ë¦Ò»Ë¦£¬¾ÍÄÜ¿ªÆô·ÉÐÐÄ£Ê½£¬²»¹ý°É£¬¾ÍÊÇ½µÂäºÍ»ØÊÕÏà»úµÃµÈºóÐø¹Ì¼þ¸üÐÂ¡£
²»µÃ²»Ëµ£¬Ó°Ê¯µÄÄÔ¶´ÕæµÄÊÇÂù´óµÄ£¬Ã¿Äê¶¼ÄÜÕû³öµãÐÂµÄÀëÆ×¹¦ÄÜ£¬»¹½ô¸úÈÈµã£¬¶øÇÒ»¹×¨ÃÅÎªËü×ö¸öÐ¡·¢²¼»á£¬ÎÒÖ»ÄÜËµ£¬Ð»Ð»£¬ÓÐ±»Ð¦µ½¡£
Ò»¼ÓÖ®´¸
¿ª·¢²¼»áµÄ²»Ö»Ó°Ê¯Ò»¼Ò£¬Ò»¼ÓÒ²ÔÚÓÞÈË½ÚÕÙ¿ªÁËÒ»³¡¡°·¢²¼»á¡±£¬´øÀ´ÁË´úºÅÎª¡°T¡±µÄÒ»¼ÓÖ®´¸£¬ºÅ³ÆÊÇÎ´À´²úÆ·ÐÎÌ¬±ä¸ïµÄ¹Ø¼üÀûÆ÷£¬¿ÉÒÔÔÚ²»¸Ä±äÎïÌåÔÓÐÄÜÁ¿µÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÖØ×é·Ö×ÓÐÎÌ¬ºÍÁ¿×Ó¾À²ø£¬Ê¹ÆäÕûÌåÌå»ýµÃµ½ËõÐ¡£¬¼òµ¥Ëµ¾ÍÊÇÔ±¾¶àÇ¿£¬ËõÐ¡ºó»¹ÊÇ¶àÇ¿£¬ÔÚ²»¸Ä±äÄÜÁ¿ÊØºã¶¨ÂÉµÄÇ°ÌáÏÂ£¬¸Ä±äÎïÌåµÄÐÎÌ¬¡£
Õâ¿îÒ»¼ÓÖ®´¸»¹±»¸³ÓèÁËÐí¶à¸ß¿Æ¼¼ÊôÐÔ£ºÄÚÖÃ¸ßÍ¨Ð¾Æ¬¡¢·ûºÏÈËÌå¹¤Ñ§µÄÉè¼Æ´øÀ´¸ü¼ÑÎÕ³Ö¸Ð¡¢¾ß±¸³¬³¤Ðøº½ÄÜÁ¦¡¢Ö§³ÖÓïÒôÖúÊÖ¹¦ÄÜ¡¢Åä±¸¸ßÇåÉãÏñÍ·ÓëÉÁ¹âµÆ£¬ÉõÖÁ¿ÉÒÔ¼ÇÂ¼¶¯Ì¬ÕÕÆ¬£¬²¢´îÔØÐ¡²¼ÖúÊÖµÈÌØÐÔ¡£
ÏÔÈ»£¬ËäÈ»´¸×ÓÊÇÎªÁËÓÞÈË½ÚÕû»îÐé¹¹µÄ£¬µ«ÕâÐ©¹¦ÄÜÊôÐÔ¿É²»ÊÇÅ¶£¬ÕâÐ©ÊôÐÔÓ¦¸ÃÊÇÊôÓÚ½áÎ²³öÏÖµÄÒ»¼Ó13TÖÇÄÜÊÖ»ú£¬ÊÇÒ»¿îÐ¡ÆÁ¸ßÐÔÄÜ²úÆ·£¬Ëü½«»áÔÚ±¾ÔÂÕýÊ½µÇ³¡¡£Ò»¼ÓÕâ²¨¿´ËÆÓÞÈË½ÚÍæÐ¦£¬ÊµÔòÐÂ»úÔ¤¸æ£¬ÊôÓÚÊÇ³ÉÄêÈËµÄÊÀ½ç¼ÈÓÐÓÞÈË½Ú£¬ÓÖÓÐQ2ÁË¡£
Ð´ÔÚ×îºó
»¹ÊÇÒªÏÈÎª¸÷¸ö³§ÉÌ¶àËµÒ»¾ä£¬ÒÔÉÏ¶¼ÊÇÓÞÈË½ÚÕû»î£¬ÈçÓÐÀ×Í¬£¬´¿ÊôÇÉºÏ£¬´ó¼Ò¿ªÐÄÒ»ÏÂ¾ÍºÃÁË¡£µ±È»£¬ÎÒÕâÀïÖ»ÊÇÎª´ó¼ÒÅÌµãÁË×Ô¼º¿´µ½µÄÒ»²¿·Ö£¬Ó¦¸Ã»¹ÓÐ²»ÉÙºÃÍæµÄ¶«Î÷µÈ´ý´ó¼ÒÈ¥·¢ÏÖ¡£ÆäÊµÕâ¼¸Äê£¬¾ÍÎÒ¸öÈËµÄ¹Û²ìÀ´¿´£¬ÔÚÓÞÈË½ÚÕû»îµÄ³§ÉÌËÆºõÊÇ±äÉÙÁË£¬¸ü¶àÊÇµÄÏñÍù³£Ò»Ñù×ö´«²¥ºÍÓªÏú£¬±Ï¾¹³ÉÄêÈËµÄÊÀ½çÃ»ÓÐÓÞÈË½Ú£¬Ö»ÓÐQ2£¬¸÷Î»Ò»Æð¼ÓÓÍ°É~
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â