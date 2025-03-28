OPPO Find X8 Ultra将搭一英寸超大传感器，成就「夜色肤色皆出色」

【天极网手机频道】3月28日，@OPPO官微爆料，作为年度影像旗舰的 Find X8 Ultra，将配备行业领先的一英寸超大底传感器。凭借这一突破性的硬件规格，Find X8 Ultra 重新划定手机影像创作的边界，为全球用户带来 “夜色肤色皆出色” 的殿堂级夜景人像拍摄体验。

受限于手机寸土寸金的机身体积限制，当前一英寸超大底传感器就是手机影像系统硬件最顶级的存在，让OPPO Find X8 Ultra即使在极暗光环境下，也能捕捉微弱的光线信息，打破了智能手机夜拍场景中"噪点多、细节少、肤色失真"的行业桎梏，精准还原人物肤色的自然质感与细腻纹理。配合全球首发的丹霞原彩镜头，更攻克了复杂光源下肤色偏色难题，无论是霓虹映照的街头抓拍，还是烛光摇曳的浪漫场景，Find X8 Ultra让每一帧夜色都成就大片，真正实现"夜游出片每一刻，夜色肤色都出色"的创作自由。

了解更多关于全新OPPO Find X8系列的技术突破与产品亮点，敬请持续关注OPPO官方微博。Find X8 Ultra重塑手机影像格局，4月10日19:00，共同见证智能手机影像的又一次历史性跨越。