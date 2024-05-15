　　影像实力超出用户预期 vivo X100 Ultra持续热销

【天极网手机频道】vivo于5月14日带来了vivo X100s、vivo X100s Pro和vivo X100 Ultra三款新品。在社交媒体上，用户对vivo X100 Ultra的期待与评价也普遍正面，特别是在影像升级方面，认为其超出预期。对于追求高质量摄影体验的用户来说，更愿意为获得更好的影像体验支付更高的价格。根据vivo官方公布预售表现来看，新品预售数据也同样超出超预期，vivo X100 Ultra预售三分钟销量对比X90 Pro+达3倍。截止发稿时间，京东vivo官方旗舰店已有3.4万人预约。新机在技术和性能上的提升，成为是其热销的主要驱动因素。

作为vivo史上首个Ultra，vivo X100 Ultra搭载蔡司2亿APO超级长焦和一英寸云台级主摄，在实际效果上，vivo X100 Ultra不断颠覆大众对于移动影像长焦的认知，3.7X-20X超清接力变焦可实现近似光学品质，不断拉高移动影像标准。

vivo X100 Ultra首发搭载的自研蓝图影像芯片V3+及vivo软硬一体化的影像技术设计，能够承载更多更复杂的实时算法并显著降低功耗。可实现行业领先的4K电影人像视频、4K 120帧拍摄，以及4K 60帧全焦段杜比视界拍摄。

除此之外，vivo X100 Ultra还带来了人文街拍相机模式，选取了24mm、28mm、35mm、50mm、85mm五大人文街拍焦段。硬件上，vivo X100 Ultra搭载第三代骁龙8移动平台，三星2K E7超色准屏，搭载全新升级的25天线寰宇信号放大系统，支持双向卫星通信功能，5500mAh的蓝海续航系统。vivo X100 Ultra共有钛色、白月光、深空灰三款配色，起售价6499元，将于5月28日正式发售。

除了vivo X100 Ultra，vivo X100s系统也凭借7.80mm超薄直屏设计、旗舰级影像体验及天玑9300+强悍性能支持，成为2024年直屏旗舰新代表。全新发布的vivo X100s共有青云、钛色、白月光、深空灰四款配色，起售价3999元;vivo X100s Pro共有钛色、白月光、辰夜黑三款配色，起售价4999元;两款新品将于5月17日正式发售。

在天极网看来，vivo X100 Ultra和X100s的预售销量显著高于其前代产品X90 Pro+和X90s，这反映了消费者对创新技术和改进功能的广泛认可。同时，这也表明vivo在高端手机市场中的竞争力正在增强。目前vivo X100s、vivo X100s Pro和vivo X100 Ultra三款新品均已开启预售，近期有换机需求的朋友可多多关注。