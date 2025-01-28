vivo X200化身央视春晚直播神器 上京东用国补购手机数码立减1500元

【天极网手机频道】2025央视蛇年春晚就要来了!近日，央视春晚和vivo同时官宣，vivo X200系列将作为春晚新媒体直播技术合作伙伴，全程参与春晚新媒体端的直播录制。这也是春晚首次用手机直播春晚后台花絮，届时将为广大观众实时记录后台的精彩瞬间，大家可以在除夕当晚通过微信视频号搜索“春晚”或通过央视频等途径，观看vivo拍摄的春晚实时后台花絮内容，共同感受vivo X200系列强大的影像能力。

作为蓝厂高端旗舰的vivo X200系列这次成为央视“钦点”的直播神器，排面可谓是直接拉满。众所周知，vivo X200系列在设计、影像、性能和系统等方面均实现了全面突破。它采用蔡司2亿APO超级长焦、蓝图x索尼LYT-818主摄传感器等顶级影像配置，为用户带来了更进一步的摄影体验。同时，搭载的第二代全大核3nm天玑9400处理器、全球首发的公里级无网通信技术以及能量密度更高的第三代硅负极电池技术，更是让X200系列在性能、通信和续航等方面实现了全面飞跃。

被春晚选中的手机一定错不了，如果你也想入手vivo X200系列，不妨现在打开京东看一看，领取国家补贴后下单更加划算!以北京地区为例，消费者在“京通”小程序“北京市设备更新和消费品以旧换新专区”，通过实名认证即可领取手机等数码产品的补贴资格。领取后，在京东APP搜索“3C 国补”进入活动页面完成资质绑定，选购单件销售价格不超6000元的手机产品，就能享受购新补贴。比如这台12GB+256GB的vivo X200白月光，原价4299元，领取国家补贴后立减500元，叠加京东的满2000减200优惠券，到手只要3599元，一共能省下700元!

不只是vivo X200系列，为满足广大消费者对于手机数码产品换新需求，京东联合厂商已提前备足超千万件手机数码国补商品。现在来京东购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%享受补贴，每位消费者每类产品可享1件补贴，每件补贴不超过500元，3类产品每人可省1500元。目前可以看到，北京、江苏、湖北、陕西等全国多地国补活动均已在京东上线，消费者选择自己的所在地就能根据提示领取补贴。下单完成后京东快递小哥将为消费者送货上门，现场签收、现场激活，让你足不出户享国补，换新机。

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