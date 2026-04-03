【天极网手机频道】2026年4月3日，vivo X300 Ultra和vivo X300s全面开启销售，其中，vivo X300 Ultra起售价为6999元，拥有胶片绿、银调、黑Ka三款经典配色;vivo X300s起售价为4999元，拥有胶片绿、梦核紫、银白、钛黑四款活力配色。继3月30日发布后，“专业V单”X300 Ultra和“超能小V单”X300s凭借创新的产品思路和出色的产品力，引发广大用户的热烈反响，受到外界一致认可的同时，彰显出了两款产品非同凡响的竞争力，进一步延续了vivo X系列高端市场的良好用户口碑。

“专业V单”实力破圈，影像新物种重塑创作边界

本次发布的vivo X系列的顶级旗舰，vivo X300 Ultra是依照专业相机逻辑打造“专业V单”，成功打破了手机与专业相机的鸿沟。其在影像上的投入堪称极致：行业首发的蓝图×索尼LYTIA 901传感器配合35mm人文纪实镜头II，可实现最高2亿像素直出;而全球首发的蓝图×三星HP0传感器加持的85mm蔡司云台级长焦镜头，配合CIPA 7.0专业级防抖与蓝图高刷追焦引擎，即便是高速运动场景也能死死咬住焦点。不仅如此，vivo X300 Ultra还带来了可扩展的“蔡司大师镜头群”，用户可搭配“大炮400”与“口红200”两款外挂增距镜，将创作焦段延伸至400mm，真正实现了全场景、全焦段的高画质覆盖。

在视频创作领域，X300 Ultra同样展现出颠覆性的实力。它支持全焦段4K 120fps 10bit Log录制，并适配ACES专业后期流程，让手机拍摄的素材能够无缝对接影视制作体系。同时，行业首创的专业录像模式Pro、3D Lut导入监看功能以及多款高质量视频色彩风格，让用户从拍摄、监看到后期调色，真正拥有了完整可控的专业视频工作流。正是这种“既是V单也是摄影机”的强悍实力，使得X300 Ultra成为专业创作者与影像发烧友手中的新一代创作利器。

“超能小V单”全能制霸，旗舰体验无短板

与X300 Ultra形成绝佳互补的 X300s，则以“超能小V单”的定位满足了更广泛用户群体的期待。其在保持专业影像实力的同时，将综合体验拉升至新的高度。影像上，X300s配备了蔡司2亿超级主摄与蔡司APO超级长焦，同样支持200mm口红增距镜G2，实现了“口袋里的巨炮”般的超长焦能力;而全焦段变焦闪光灯与AI创作相机的加入，则让其在暗光人像与创意玩法上独具一格。此外，蓝图调色盘与十余款经典胶片风格，让普通用户也能轻松调出具有故事感的个性化色彩。

值得关注的是，X300s在游戏与性能方面的表现同样堪称“超能”。其搭载的蓝晶×天玑9500旗舰芯片与Monster超核引擎，配合6.78英寸144Hz旗舰大直屏，为用户带来了赛场级的流畅游戏体验。7100mAh的超大蓝海电池与直驱供电2.0技术，彻底解决了用户的续航焦虑;而云缎砂玻璃背盖与四款治愈系配色的设计，则使其在握持手感与外观颜值上同样出众。正是这种“影像与性能不做选择”的全能表现，让X300s展现出了极强的竞争力。

精准定位与技术创新共振，vivo引领移动影像新高度

vivo X300系列获得广泛认可的背后，是vivo对用户需求的深刻洞察与技术创新的持续投入。此次X300系列通过“专业V单”与“超能小V单”的差异化产品布局，精准覆盖了从专业创作者到追求全能体验的普通用户的两大核心人群。X300 Ultra以极致影像为原点，向专业相机与摄影机全面看齐，满足了高端用户对创作工具的极致要求;而X300s则在影像与性能、设计与续航之间找到了最佳平衡点，让更多用户无需妥协即可享受旗舰级的综合体验。两款产品定位清晰、互不重叠，共同构成了X300系列强大的市场合力。

这种精准的产品战略，源于vivo长期坚持的用户导向理念。从蔡司大师镜头群的全焦段覆盖，到全链路专业视频能力的打通，再到vivo色彩科学从准、美到个性化的全链路进化，vivo始终以技术创新不断拓展人文表达的边界。X300系列的成功，不仅再次印证了vivo在移动影像领域的领先地位，更彰显了其在复杂市场环境中敏锐的洞察力与强大的产品定义能力。随着4月3日全线开售，vivo X300系列有望为更多用户带来无界摄影的创作体验，也将进一步巩固vivo在高端市场的坚实根基。