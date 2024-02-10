vivo X100系列人气不减持续热销，新春换新好选择

【天极网手机频道】作为vivo X系列的最新产品，vivo X100系列不但继承了同系列产品颜值高、强性能表现突出等优点，而且在影像、系统方面也有所突破。从用户好评来看都聚焦在vivo X100系列的影像、颜值、性能这几个部分，这也恰巧吻合vivo X100系列本身的主打卖点。目前，vivo X100系列新春热销不打烊，感兴趣的朋友可多关注。

vivo X100的外观设计与以往设计都不一样，首先引入眼帘吸引注意力的是日月双环设计(X100为灵动月环、X100Pro为大气日环)，航空级镜面不锈钢，环抱着一体式切割的2.5D宝石质感镜片，不仅可以降低磨损镜片，还可耐磨耐高温耐腐蚀，更好的保护到整个后置模组。

配色上vivo X100带来了“日落星辰”4款配色，分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。“落日橙”采自太阳的暖色，以“水波纹”纹理的素皮包裹，绘出一副落日海景的印象。“白月光”在清透的玻璃上注入朦胧的月光，清爽雅致。“星迹蓝”采用银色作为底色，将斗转星移产生的轨迹注入深邃的蓝色，围绕镜头组旋转拉伸，营造出十足的科技浪漫感。“辰夜黑”则极具太空科技感，还原苍茫宇宙中若隐若现的星光，璀璨而克制。三款玻璃和一款素皮，无一不在精雕细琢中尽展东方科技美学之典范。

正面采用的是一块超视网膜8T护眼屏，让帧率档位跃至上代Pro+的3倍;重写安卓的帧率识别控制算法，实现90帧的功耗、120帧的流畅，峰值亮度高达3000nit，全新夜猫护眼功能为你的眼睛打造个性化的护眼策略。

凭借出众的影像系统，vivo X100系列带来了众多专业级的影像功能。vivo将vivo X90 Pro+的大底潜望长焦带到了vivo X100中，光圈升级至f/2.57，不仅能够实现至高100倍数码变焦，还支持1:2的等效放大率，依靠原像引擎获得几乎无损的1:1放大率，实现长焦微距功能。vivo X100 Pro成为首个搭载蔡司APO超级长焦镜头的移动影像设备，在浮动镜组技术的加持下，为X100 Pro带来更极致色差控制和解像力表现的长焦画质。凭借出色的长焦素质，X100系列全系实现长焦微距功能，并具备拍摄长焦悬日的出众能力。

此外，vivo X100 Pro搭载的精度跃迁一英寸主摄，在一英寸传感器基础上叠加vivo自研原像引擎，提高整体及边缘画质，实现画质的越级提升;vivo X100 Pro搭载vivo新一代6nm自研影像芯片V3，通过全新设计的多并发AI感知-ISP架构，带来第二代FIT双芯互联系统，以更强大的实时影像算力为视频拍摄进行算法赋能。vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。

vivo X100系列搭载了全新OriginOS 4系统，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。至于用户的用机时遇到的痛点场景，尤其是办公效率和健康方面，OriginOS 4打造出全链路会议助手以及家人健康管家功能，多端协作办公支持 Windows、Mac 和网页版，轻松实现手机、平板电脑与电脑间自动连接、跨屏搜索、笔记多端协作等功能，不仅实现用户高效办公，还可以随时查看家人健康数据。

OriginOS 4还升级了超级省电、AI离线翻译等实用功能，将便捷体验融入用户生活的方方面面。安全也很到位，OriginOS 4支持基于安全芯片的硬件可信根、vIMA内核完整性验证、内存安全检测，保护用户的数据隐私安全和个人隐私。目前新机正在火热开售中，感兴趣的用户不妨前去了解一下。