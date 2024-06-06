“出境易+天际通“，华为手机境外旅行必备！

【天极网手机频道】眼下即将迎来端午小长假，相信不少朋友已经做好了出境旅游的打算。但对于第一次出国的小伙伴来说，去国外除了要准备好签证外，还需要提前做一些准备，比如下载当地的热门软件、酒店预订、行程规划等，每一步对于身处不同国家和地区的我们而言，都是很大的挑战。

通常来讲，国内手机是没办法直接安装国外APP的，甚至在境外无法正常上网或上网费昂贵。不过现在，拥有华为手机的用户们，再也不用担心这些问题了，这两款APP将轻松帮你解决出境游会遇到的各种难题。

用华为手机下载出境易，轻松解决海外应用下载难题

在国内，我们可以通过应用市场随意下载各种APP，但想要在国外实现这样的操作是非常不容易的，回想我第一次出国，手机上一个能用的APP都没有，手机跟“板砖”差不多，十分尴尬。后来有了华为手机才知道，出境易APP可轻松解决海外应用下载问题，并且上手难度几乎为零，特别方便。

出发前，大家可以用华为Pura 70系列或其他华为手机在华为应用商店中搜索“出境易”，就能直接下载这款应用。打开出境易APP后你会发现，它不同于其他出境服务应用只提供单一功能或单一场景，而是汇集了海外热门应用，一键即可下载使用地图导航、海外租车、语言翻译、住宿预定、社交通讯、美食娱乐、汇率查询等服务，让你整个行程有备无患。

例如落地后需要打车到酒店，就提前将Uber下载好，之后去哪儿都方便;还可以下载Instagram，就像是国内的小红书，在上面你可以搜索目的地旅游攻略以及详细行程，省心又省力。

华为手机搭配天际通，告别境外上网难

除了应用下载不方便外，国外上网也是令很多人头疼的问题。众所周知，国内SIM卡需要开通境外漫游服务才能在国外正常上网，并且费用很高，而办理一张当地SIM卡也非常麻烦。华为手机给出了更加便捷的方案――天际通APP，其与全球TOP运营商深度合作，不用专门办理海外SIM卡、无需开通漫游，在全球100多个国家和地区都能畅享优质网络。

天际通APP是华为手机自带的软件，使用方法也很简单，只需打开APP并选择目的地，选择合适的流量套餐，比如“按天付费”或“按流量付费”，选定之后进行支付即可。等到达目的地后，再点击页面下方的“我的行程”，在行程卡片中选择已购买的套餐，点击“启用”按钮即可连接上网了。

偷偷告诉大家一个好消息，天际通618购买境外上网流量还能畅享9块9包天活动，出游体验更实惠。对了，即使大家在出发前忘了买，也不用担心，天际通在境外覆盖区域将提供无网购买专用通道，无卡无网也能买!

此外，华为Pura 70系列的新用户还可以在“我的华为”APP里的“新机权益”中，领取可在境外畅享7天的免费流量。

除了"出境易"和"天际通"两大神器，华为Pura 70系列手机也超适合出境游使用。华为Pura 70系列搭载超聚光影像系统，随手一拍都是大片，超高速风驰闪拍能助你记录下旅途中的精彩瞬间;还有小艺翻译助手，随时帮你解决语言障碍。

当然，除了华为Pura 70系列，华为Mate 60系列、华为Mate X5折叠屏手机、nova 12系列等华为手机均支持"出境易"和"天际通"，都能带来丝滑的出境游体验。

在我看来，华为手机和出境易、天际通APP就是出境游的必备神器，无论走到哪里只要带上一部华为手机，就能享受省时、省心、省力的自在出境体验。正打算端午假期出境游的小伙伴们，这篇攻略一定得收好了，还没拥有华为手机的小伙伴也可赶紧入手一款适合自己的了，助你端午畅游海外!