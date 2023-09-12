你会为这深蓝色取个什么名字？iPhone 15系列爆料全解析

【天极网手机频道】苹果新品发布会将于9月13日凌晨1点举行，现在距离发布会开始以小时计。此前外界预计，苹果可能在这场发布会上将推出全新iPhone 15系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品。本次发布会的主角，也是最重要的看点无疑是iPhone 15系列。

根据此前外界爆料，今年的iPhone 15系列依然拥有四个机型，分别为iPhone15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，其中iPhone 15 Pro Max可能会改名成iPhone 15 Ultra。iPhone 15和iPhone 15 Plus的外观预计与iPhone 14和iPhone 14 Plus保持一致，最大的变化将会是全系灵动岛与换新USB-C接口。

iPhone 15 Pro与iPhone 15 Pro Max则主要承载着新技术与新亮点的升级，预计它们将采用更薄的曲面边框和新钛合金设计，而不是不锈钢，机身重量预计也会有所减轻。预计苹果将把静音开关换成具有多种功能的静音按钮，采用USB- C接口。

配色历来是iPhone系列的重要看点，这一次也不例外。iPhone 15 和 iPhone 15 Plus配色预计色调更淡，更加沉稳一点，白色更偏向纯银色，黑色相比较深灰色颜色更深一些。而iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max将新增主打的蓝色(偏深色的藏蓝)，估计苹果会取一个有意思的名字(你会为这个深蓝色取个什么名字，湖蓝色？还是？)。

值得关注的更新来自于影像方面，iPhone 15 Pro Max预计将获得潜望镜变焦功能。光学变焦此前其光学变焦维持在3倍，潜望镜技术的加入，苹果有望将其提升到5倍或6倍变焦。处理器方面，iPhone 15/Plus会沿用iPhone 14 Pro系列上采用的A16处理器，而iPhone 15 Pro系列手机则采用基于3nm制程的A17处理器，主频将提升至3.7GHz，比A16的3.46GHz高出一截。

售价爆料大差不差，外界猜测iPhone 15预计799美元起(约合人民币5830元);iPhone 15 Plus预计899美元起(约合人民币6560元);iPhone 15 Pro预计1099美元起(约合人民币8000元);iPhone 15 Pro Max预计1299美元起(约合人民币9475元)。

虽然iPhone 15系列会在颜色、接口、影像上有所更新，但整体上其外观与硬件的升级程度都不算大，属于“小更”的状态。最重要的是玩法上目前没有看到新的东西，像潜望长焦、USB-C接口并没有带来实质性玩法突破。

从玩法上来说，3X光学变焦与6潜望变焦并没有太多本质区别，能带来新鲜感的，或许只有那颗多种功能的静音按钮。其实从消费者的角度来说，我们总是希望苹果每一次都能带来耳目一新的功能或者形态，去改变或者颠覆行业。虽然这想法听起来过于理想且天真，但依然不失为一份美好的愿望。至于苹果究竟能否带来不一样的惊喜，9月13日凌晨1点，我们不妨一同见证。