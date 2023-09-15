确保四年使用无忧，OPPO A2 Pro带来超越同档位的品质体验

【天极网手机频道】作为OPPO A系列的最新产品，全新OPPO A2 Pro将旗舰影像设计下放，并带来了流畅运行体验、大内存组合。不仅如此，它还在轻薄的机身下内置了一块5000mAh大电池，再配备67W超级闪充，打破用户对入门级手机续航短和充电慢的续航焦虑。

得益于OPPO电池健康引擎技术。OPPO A2 Pro能够保证电池在循环充放电1600次后仍然保有80%容量的能力。换言之，正常使用每天一充，使用4年之后电池仍然能拥有80%以上的容量。

天极网了解到，OPPO电池健康引擎技术是基于定制电池管理芯片，以及新增的智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，从底层算法和电池化学体系入手保护电池健康和充放电安全，智能提升电池寿命。

OPPO还在此电池健康技术的基础上，进一步加码权益，足以确保用户四年使用无忧：OPPO A2 Pro预售及首销期间，购机用户享受电池保四年的权益：即购机四年内经 OPPO 官方授权服务体验中心检测最大电池容量低于80%，用户可免费更换一次电池。

ColorOS的超算平台也能在系统层面，也能保证手机48个月久用不卡。超算平台能让内存超级加速，提升了降低重载情况下的卡顿，还有着行业领先的预加载技术，支持全场景闪电启动，大幅度提升开启应用速度和后台驻留应用的能力。同时，超算平台通过算力对硬件计算资源进行了精准调度，让OPPO手机实现更流畅稳定且长续航的使用体验。硬件上，OPPO为A2 Pro配备天玑7050旗舰芯，辅以12GB+12GB超大内存，同样拥有超越同级别的硬件水准。目前，OPPO A2 Pro已正式发布并已开启预售，近期如果有换机需求不妨多多关注。