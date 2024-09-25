告别“易碎品”时代！OPPO多款机型防水防尘防摔，国庆假期安心之选

【天极网手机频道】iPhone 16系列全面发售之后的用户一半欢喜一半忧愁，先不说首批机型出现的各种bug，就连那“易碎”体质在这一届用户上体现的淋漓尽致，从各大社交平台上已经看到了好几位用户的iPhone 16系列“大小摔”，轻则裂屏背板裂纹，重则直接破碎(据悉是摔了手机之后被车压过去了)。

虽说现在的用户都是“机不离手”的状态，但总有手滑的时候，为此很多国产厂商意识到，能够抗摔防水的手机才是大家最需要的。在众多品牌中，OPPO凭借其出色的外观设计、卓越的耐用性以及强大的性能脱颖而出，更重要的是，防水、防摔、防尘的特性让其在用户的旅途中更加耐用可靠。

OPPO A3：性价比之选，耐用性同样出色

对于追求性价比的消费者来说，OPPO A系列新品同样值得推荐。它们不仅拥有时尚的外观设计和流畅的性能体验，还在耐用性方面下足了功夫。采用防水防尘设计并加强了机身的抗摔能力，让您的手机在旅途中更加耐用可靠。相比iPhone16的高昂价格和脆弱的机身设计，OPPO A系列新品无疑是更加实惠和实用的选择。

OPPO A3采用的金刚四角及防撞梁设计，通过加高、加宽、加固优化了产品正反面及中框的结构设计，且增加了抗摔材料，提高了抗摔能力;内里独有的“安全气囊”设计在摄像头、马达、喇叭、电池等关键部件之间添加了大量的泡棉、硅胶垫等缓冲材料进行保护，而且镜头保护圈也高于镜片，二次强化玻璃的加入使摄像头兼具抗摔耐磨的特性，搭配定制的四角全包覆处理手机壳，构成了全方位的保护屏障。

而且OPPO A3的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，获得了瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证以及通过18项国家军用标准冲击测试。无论是意外跌落还是日常使用中的磕磕碰碰，OPPO A3这种全方位的防护设计能确保手机内部元件的安全无虞，无疑是为用户带来了更加安心的使用体验。除了抗摔，OPPO A3还支持 IP65 级防尘防水，真正做到安心。

OPPO Reno12系列：时尚与实用的完美结合

如果是“颜粉”的话，那么OPPO Reno12系列是焕新季的最佳选择，毕竟OPPO Reno12系列采用的千禧风格确实太招人喜欢了。银色作为千禧风格的代表色，具有着独特的视觉冲击力，OPPO将银色作为主色调打底，并采用流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，整体设计不仅具有未来感，更与时尚元素完美融合，也是对千禧风的完美诠释。

OPPO Reno12系列还具备出色的耐用性，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构双重保障，即使意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心，是真正的旅游好搭子。

国庆假期马上就到啦，正好有换购需求，且想要一款防摔耐造的手机，OPPO这两款机型是不错的选择。