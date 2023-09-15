OPPO A2 Pro 千元价格带给你旗舰级别的流畅体验

【天极网手机频道】现在市面上的手机五花八门，但要找到一台真正流畅好用并且价格适中的手机确实很难，这是因为很多手机产品会为了价格而舍弃掉一些重要配置。今天OPPO正式对外发布了OPPO A2 Pro这款手机，售价1799元起。OPPO A2 Pro小编也使用了大概一周有余，这台产品给小编带来了只有旗舰产品才有的流畅使用体验。

一台手机的性能下限是由芯片、内存以及闪存决定了。这里给大家举一个例子，我们游玩一款游戏，内存决定了你的产品能不能运行这款游戏，闪存的传输速度决定了你在游戏中加载速度的快慢，芯片性能则决定了游戏实际的帧数表现，我们使用微信等日常软件也是如此同理。在OPPO自主搭建的手机实验室中，OPPO A2 Pro通过了48个月流畅护航测试，还得到了TüV南德48个月A级流畅证书。

OPPO A2 Pro搭载了天玑7050旗舰芯片，这枚芯片相信大家已经很熟悉了，是基于先进的6nm低功耗制程工艺打造，不仅功耗低，性能也不差，最高的主频高达2.6GHz，在安兔兔的跑分可以超过哦60万分!

OPPO A2 Pro最高还配置了12GB+512GB超大内存组合，无论是《王者荣耀》这类国民游戏，还是《原神》都可以流畅运行。并且OPPO A2 Pro还有着12GB + 12GB(智慧内存)超大内存，就算我们打开多个APP，手机也可以流畅运行，并且不会频繁的杀死后台应用程序。除了内存的帮助，OPPO A2 Pro还有着公司自研的统级计算中枢(ColorOS超算平台 )，通过手机4大计算引擎综合调优，不仅提高了系统的稳定性和流畅性，还提高了后台常驻应用的数量以及应用的保有概率。

游戏能耍流畅了，屏幕也同样需要丝滑流畅。OPPO A2 Pro正面采用了一块6.7英寸旗舰级护眼双曲屏(户外全局最高亮度高达800尼特、局部峰值最高亮度950尼特、支10bit、10.7亿色)，最高支持120赫兹的高刷新率。

小编实际上手了这久，使用起来非常的丝滑流畅，画面不会有割裂感。并且在晚上暗光环境下，OPPO A2 Pro依旧能带来硬件级低蓝光护眼表现，这是因为它搭载了行业旗舰手机才会采用的2160Hz超高频PWM调光。这个不惜成本的举措不仅解决了用户在低亮度观感不佳的体验，还解决了低亮度下软件类传统DC调光的画面杂色问题。

一个完成的闭环手机体验，续航也是十分重要的一点。OPPO A2 Pro为了保证用户的续航体验，不仅采用了67W超级闪充还配置了一块5000mAh四年耐用电池!详细来看充电数据，OPPO A2 Pro从百分之0充满电量只需要42分钟。并且OPPO A2 Pro有着OPPO自主研发的智能电池健康引擎，根据OPPO官网的数据，手机经过1600次充放电循环后电池寿命依 然能在80%以上(电池仿生修复电解液技术)。

我们再来看到实际的续航表现，在连续不间断的1小时视频观看、1小时音乐播放、1小时《王者荣耀》、1小时微信聊天后，OPPO A2 Pro的剩余电量还有百分之63。

最后OPPO A2 Pro这款产品一共有浩瀚黑、暮云紫、大漠棕三种配色，大家可以按照自己的喜好来选取。总得来说OPPO A2 Pro在这个价位段确实是一个很不错的选择，有着天玑7050旗舰芯 、512GB超大存储空间 、120Hz超高刷新率 、120Hz超高刷新率等等亮点。

OPPO A2 Pro的首销时间为9月22日上午十点(售价1799元起)，现在已经开启全款预订，最近考虑换机的用户不妨去OPPO线下体验店好好感受一下。