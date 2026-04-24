Ê×ÏúÊÛóÀ£¬ASPÁìÅÜ°²×¿£¬N6³É×î³©ÏúÕÛµþÊÖ»ú¡¡OPPOÓÀ´´óÄê
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿4ÔÂ24ºÅ£¬IDC·¢²¼2026ÄêÒ»¼¾¶ÈÖÐ¹úÇøÊÖ»ú³ö»õÁ¿±¨¸æ±íÊ¾£¬OPPOÎÈ×øÐÐÒµÇ°Èý£¬ÒÔ372 ÃÀÔªµÄ²úÆ·¾ù¼ÛÁìÅÜ°²×¿Í·²¿ÕóÓª£¬Find N6³ÉÎªµ±¼¾×î³©ÏúÕÛµþÆÁÐÂÆ·¡£RenoÔÚ400¨C600 ÃÀÔª°²×¿ÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡ÁìÏÈ£¬Ò»¼Ó¼¾¶ÈÍ¬±ÈÔö·ù½Ó½ü30%¡£
OPPO Find X9 Ultra¡¢OPPO Find X9s ProÁ½¿îÆì½¢ÐÂ»úÒ²ÔÚ24ÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ¡£ÏÞÁ¿°æ Find X9 Ultra ¹þËÕ´óµØÌ½Ë÷¼Ò´óÊ¦Ì××°ÔÚÌìÃ¨¡¢¾©¶«µÈ¸÷´óÏßÉÏÆ½Ì¨Ñ¸ËÙÊÛóÀ£¬¶þÊÖÆ½Ì¨¸ü³öÏÖ¼Ó¼ÛÇÀ¹ºÏÖÏó£¬ Find X9 Ultra 1TB ¸ßÅä°æ±¾ÔÚÊ×Ïúµ±ÈÕÒàÈ«Ãæ¸æóÀ£¬OPPOÓÀ´×Ô¼ºµÄ´óÄê¡£
IDC±¨¸æÏÔÊ¾£¬OPPOÎÈ¾ÓÖÐ¹úÖÇÄÜÊÖ»úÊÐ³¡µÚÈýÎ»£¬ÒÔ372 ÃÀÔªµÄ²úÆ·¾ù¼ÛÁìÅÜ°²×¿Í·²¿ÕóÓª£¬¸ß¶Ë»¯³ÉÐ§ÏÔÖø¡£RenoÏµÁÐ³ÖÐø·¢Á¦£¬ÎÈ¹ÌOPPOÔÚ400¨C600 ÃÀÔª°²×¿ÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡µÄÁìÏÈÓÅÊÆ¡£È«ÐÂÕÛµþÆì½¢Find N6 Æ¾½è½üºõÎÞÕÛºÛµÄ¼«ÖÂÆÁÏÔÌåÑé£¬ÊÐ³¡±íÏÖÏà½ÏÍ¬Àà²úÆ·ÓÐÏÔÖøÁìÏÈÓÅÊÆ£¬³ÉÎªµ±¼¾×î³©ÏúÕÛµþÆÁÐÂÆ·£¬Ê×Ïúµ±ÈÕ±ã´´ÏÂ½üÒ»ÄêÈ«Æ·ÅÆ¡¢È«ÐÎÌ¬ÕÛµþÆÁ²úÆ·µÄÊ×ÏúÈÕÏúÊÛ¶î¼ÍÂ¼¡£
×ÓÆ·ÅÆÒ»¼Ó±£³ÖÇ¿¾¢Ôö³¤£¬¼¾¶ÈÍ¬±ÈÔö·ù½Ó½ü30%¡£Ëæ×ÅOPPO Íê³ÉÆ·ÅÆ¼Ü¹¹Óë²úÆ··Ö¹¤µÄÓÅ»¯µ÷Õû£¬Í¶Èë×ÊÔ´½«µÃµ½¸ü¸ßÐ§ÕûºÏ£¬ÕûÌå¾ºÕùÁ¦ÓÐÍû½øÒ»²½ÌáÉý£¬ÎªºóÐøÊÐ³¡Í»ÆÆÓë¸ß¶Ë»¯²¼¾Ö×¢Èë¸üÇ¿¶¯Á¦¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â