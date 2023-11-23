璀璨配色演绎轻奢质感，Reno11 系列呈现宝石潮流之美

【天极网手机频道】从Reno 诞生之日起，OPPO 就致力于将潮流元素、时尚设计与轻奢质感结合。最近新发布的Reno11 系列同样延续 Reno “主流中的潮流”的设计哲学，采用了成本极高的超珠宝级工艺打造。Reno11 系列在手机的后盖上有着708颗饰钉绽放夺目光彩，讴歌珍贵宝石的非凡魅力。此外，百级无尘工艺也应用于 Reno11 系列中，以迄今为止智能手机行业最严苛的制造标准，成就 Reno11 系列对于优雅的不懈追求。

天极网从OPPO设计师了解到，他们从宝石中探索灵感，这类美丽、稀有、耐久的自然造物经由人工精巧雕琢，经受住了千百年间的审美流转与时尚变迁考验。全新 Reno11 系列融合珍贵宝石与奢侈品腕表的尖端处理技巧和严苛工艺标准，以纷繁光芒凸显宝石般独特魅力，更展现出智能手机的精巧与科技感。所有的这些开创性的设计与技术探索，都只为让 Reno11 系列变身您掌心里的璀璨宝石，让宝石背后的幸运意味长久陪伴身边。

值得一提的是，Reno11 系列还为每一种配色赋予独特的美学观感与触感。全新的「月光宝石」配色独创光韵宝石工艺，以深浅有致的立体处理，塑造细腻如绸缎的触感，再现月光石闪烁的灵动光彩与神奇魅力。「松石绿」配色营造出层叠的绿松石纹理，从而在不同光线下均呈现绿松石美妙的天青色，还具备了这种宝石般细腻且不易沾指纹的舒适触感。

Reno11「萤石青」的浅绿色背盖内含有如水流的纹理，随光线变化而闪耀的细闪亮砂华丽绚烂，呈现萤石般的迷人辉光;温和的光面处理，打造独有的莹润肌理感。Reno11 系列「曜石黑」营造出的细腻微观晶体结构，复原了这一令人沉醉的自然奇观。

除了在配色与审美上不拘一格，Reno11 系列还全系搭载全焦段三摄，全系配备 2 倍单反级人像摄像头，首次搭载单反级人像模式，首发搭载 ColorOS 14，采用Find X6 系列同款动态光影屏，并且拥有OPPO 独家的长寿闪充技术，历经四年使用后电池容量不低于80%，让稳健的续航表现更加持久。目前，OPPO Reno11 系列已经正式发布并开启预售，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。