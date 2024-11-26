人像随拍即有故事感 OPPO Reno13 系列带来旗舰胶片风格

【天极网手机频道】OPPO Reno13 系列于11月25日正式发布，新机不仅拥有超美小直屏，还带来了IP69顶级防水性能、强劲的天玑8350旗舰芯片和5600mAh的大容量电池等旗舰级硬件。值得一提的是，它在影像方面也进行了全面升级，再一次让它从同档位产品中脱颖而出。天极网了解到，其后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头，这样的配置不仅提升了拍摄的清晰度，更让拍摄场景的选择更加多样化。

5000万像素主摄拥有着不错的解析力，无论是白天、傍晚还是暗光环境下，Reno13都能呈现出肉眼所见的色彩和细节。同时，该镜头还支持OIS光学防抖功能，有效减少了因手抖而导致的照片模糊问题，确保每一张照片都清晰稳定。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

值得注意的是，Reno13 人像模式还升级了旗舰同款的柔光模式与胶片风格。其中柔光模式可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感。此外，人像还会呈现出发光的效果，让整个人物看起来更加迷人。

而胶片风格包含CC胶片模拟、NC胶片模拟和Pro Neg.Hi胶片风格，这些胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度。使用这些风格拍摄人像时，Reno13会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。

当然，在拍摄过程中难免会遇到一些“废片”，如手抖导致的模糊、玻璃反光或路人入镜等问题。但Reno13的实况照片支持AI影像算法，可以基于OPPO AI为实况照片去糊、去拖影、去反光，还原照片真实的细节、色彩和光影效果。这使得用户即使拍摄到了不完美的照片，也能通过算法进行修复和优化。

此外，Reno13还提供了丰富的编辑功能。在实况照片中处理人像非常简单，用户只需在编辑中找到“美颜”功能，即可进行一键美颜或手动修细节。修完之后的照片不仅可以实现安卓互传，还可以与iPhone用户进行互传，实现修图传图一条龙服务。这样的设计不仅提升了用户的拍摄体验，还加强了不同平台用户之间的交流和分享。

不难看出，Reno13在影像方面进行了全面升级和优化，为用户带来了卓越的拍摄体验和丰富的拍摄场景选择。无论是广角拍摄、超广角拍摄还是人像拍摄，Reno13都能为用户带来满意的拍摄效果。目前，影像实力堪比旗舰的Reno13 系列已经开启预售，喜欢摄影的小伙伴不妨多多关注。