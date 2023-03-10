OPPO Find X6系列最新爆料：标准版或采用Pro同款长焦镜头

【天极网手机频道】OPPO Find X系列，是OPPO的旗舰系列，汇聚了行业内多项顶尖的配置以及OPPO自研的前沿技术，在同档位市场中具备很强的竞争力，也获得了用户的一致好评。距离OPPO Find X5系列发布已一年有余，在其他手机厂商相继更新旗下旗舰产品后，全新的OPPO Find X6系列也慢慢有了相关的爆料信息。

今日，有相关网友曝出了一张图片关于“2023主流旗舰标准版影像配置对比”的图片，霎时间引发广大网友的热议。据了解，本次OPPO Find X6全系的影像配置均有了显著的升级。令人意外的是，OPPO Find X6标准版采用了Pro同款的主摄级大底长焦潜望式镜头。

众所周知，潜望式长焦镜头一般只会在顶级旗舰产品上才会搭载，下放至标准版搭载相当少见。如此一来，这完全有可能会模糊旗舰系列不同版本之间的差异定位，让更多注重影像体验的用户更倾向于选择标准版。当然，也并不排除OPPO会在其他配置方面有所倾斜，让Pro版本保留自己独有的竞争力。

另一方面，从配置表中的信息来看，和华为P60系列相似，OPPO Find X6系列似乎也开始在暗光长焦领域上发力，并且取得了不错的成效。在大众的认知中，在夜晚这种暗光、弱光场景下，由于进光量的不足，拍摄出的画面噪点偏多，画质有所损失，甚至糊成一团，成品率极低。

在这种情况下，长焦镜头所起的作用微乎其微。而凭借着暗光长焦技术，却能做到即使放大倍数来拍摄，也能保留足够的进光量，夜景和长焦画面同时兼得，拍摄出更为清晰的照片。

综合其他爆料信息来看，OPPO Find X6将搭载第一代骁龙8+移动平台，配合UFS 3.1和LPDDR5运存，整体性能水平在如今的手机市场中仍属于第一梯队。屏幕方面，OPPO Find X6配备一块6.74英寸双微曲屏，支持2K分辨率、120Hz高刷新率。同时，它还内置了4800mAh大电池，支持80W有线+30W无线充电。

而OPPO Find X6 Pro分为两个版本，分别搭载天玑9200处理器、第二代骁龙8移动平台，其中的骁龙版采用“UFS 4.0+LPDDR5”的组合。两者除了芯片不同外，其他方面基本一致。屏幕采用一块6.82英寸三星E6、2K、120Hz高刷四微曲屏，配备5000mAh电池，支持100W有线+50W无线充电。

由此来看，在核心配置方面，标准版和Pro版本确实会有一定的差距，保证两者之间的差异化定位。而在影像方面，标准版和Pro版本可以说是基本没有任何差距，完全突破以往潜望长焦专属旗舰系列高配版本的行业现状。这也就意味着，OPPO Find X6标准版或将成为最具性价比的版本，尤其会受到有影像需求的用户青睐。

纵观如今的旗舰手机市场，各家所采用的影像配置基本拉不开过多差距，只不过由于偏好在算法上有所倾斜。简单来说，手机影像已经陷入了瓶颈期，急需厂商开拓出全新的领域，保证手机影像的创新。而暗光长焦技术的出现，无疑是恰到好处的动力，或许会推动整个行业的发展。因此，对于即将到来的OPPO Find X6系列，属实令人有些期待。