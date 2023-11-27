　　专访荣耀赵明：三年登顶以技术理念“突围”，荣耀未来不设天花板

【天极网手机频道】在新荣耀三周年暨荣耀100系列新品发布会上，荣耀带来最新的荣耀100系列，包含荣耀100和荣耀100 Pro两款手机，售价2499元起。发布会后，荣耀CEO赵明在接受了包括天极网在内的多加媒体采访，就产品研发、市场份额、海外市场等问题做了进一步交流。同时对荣耀终端有限公司最新发布的董事会公告进行了简单说明，他表示，荣耀IPO没有可对标的对象，但肯定会选择在中国上市。

荣耀终端有限公司CEO 赵明

三年而立登顶榜首，荣耀100在同档位也没有对手

荣耀100系列此次带来了诸多升级，首发搭载荣耀绿洲护眼屏，通过硬件级低蓝光认证，搭配3840Hz超高频PWM零风险调光、类自然光护眼与助眠显示技术，全天候呵护用眼健康，同时，它还带来了单反级写真相机，凭借硬件跃级与算法升维实现了全新迭代;全球首发高通第三代骁龙7平台等等亮点。

赵明表示，荣耀100系列整体的质感十分出色，和同档位去比较，荣耀100系列没有对手。当天问到华为或将全面回归5G，荣耀对此怎么看时，赵明表示欢迎华为回归，对荣耀完全没有压力。强大竞争对手，会让荣耀可以快速地去奔跑。

在赵明看来，荣耀坚持“以消费者为中心”，聚焦用户痛点，每年将营收的10%投入研发，要把最好的产品带给消费者。也正因为荣耀这份对产品的执着以及对对消费者负责的态度，在屏幕、续航、智慧化等关键的核心能力上，荣耀构筑起完整解决方案闭环，一揽子解决用户痛点，荣耀手机的份额也逆势“突围”，2023年第三季度出货量登顶国产手机榜首。

IDC报告显示，第三季度，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%，其中，荣耀以19.3%的市场份额重回国内手机市场第一的位置。在业界看来，三年而立的荣耀创造了奇迹。

Magic6将会大幅升级，端侧大模型将走平台级路线

谈及荣耀接下来的新品发布计划时，赵明表示，荣耀两个重磅的产品“Magic6系列以及MagicOS 8”将在不久之后与大家见面，其中Magic6系列正在打磨中，升级幅度会很大，将会加入非常多惊艳的创新，很多应该是荣耀独家。

而MagicOS 8将加入端侧大模型，赵明对天极网表示，荣耀对大模型理解和其他家有所不同，它应该是平台型AI。荣耀从独立的那一天起，就把端侧AI能力作为荣耀未来标志性的技术发展路线，并锚定平台级AI，设定了MagicOS发展的四大支柱，即智慧互联、智慧服务、隐私安全和流畅性能。赵明表示，经过大模型训练，手机会越用越懂你，包括APP使用习惯、调度、影像等等，操作系统变成你的个人专属。





100万台折叠屏下线意味着，已从先锋跨入主流

2023年下半年，荣耀先后推出了Magic V2、V Purse、Magic Vs2等三款主打轻薄、好用的折叠屏手机。得益于出色的产品力，荣耀折叠屏的出货量呈爆发式增长。据IDC数据，荣耀Magic V2成为第三季度折叠屏手机单品份额第一。

在刚刚过去的双十一电商大促中，荣耀折叠屏家族同样表现亮眼，荣耀Magic Vs2摘得折叠屏单品销量双11总冠军，荣耀折叠屏家族斩获折叠屏品类双11总冠军。荣耀全年第100万台折叠屏手机近日在荣耀智能制造产业园正式下线，其中近八成为荣耀Magic V2。

赵明表示，这标志着中国折叠智能手机完全进入了产品化阶段，实现工序减少、良率提升和规模化生产，从先锋跨入主流。荣耀下线100万台折叠屏销量，会刺激行业加速向折叠领域发展。比起销量，荣耀认为轻薄创新更具意义，可以说是行业技术拐点。今年以后，市场不会再去做13毫米的折叠屏。





出海以高端产品为先，未来不设天花板

谈及海外市场，赵明表示，荣耀出海以高端产品为先，欧洲等海外市场不缺低端产品。此前根据Counterpoint数据显示，在2023年第三季度欧洲手机市场中，荣耀是全球唯一正增长的手机品牌。GfK数据显示，前三季荣耀旗舰机 Magic系列在欧洲销量同比增长超 300%，而荣耀也在不到10个月的时间在法国、意大利、西班牙、罗马尼亚多地实现3-7倍的增长。

在天极网看来，从高层领导的思维和想法可以看出，荣耀最核心的“产品”不是那一个个具体的手机，而是荣耀的思想和战略理念。所谓格局决定高度，回看荣耀第三年登顶亦是情理之中。对于未来，荣耀将继续致力于成为全球领先的智能终端提供商，将不止打造中国荣耀，下一步要打造世界荣耀，荣耀未来在全球不会有天花板。