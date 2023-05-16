联发科多维度发力打造更好游戏体验 冲击高端并非一蹴而就

【天极网手机频道】上周的时候，联发科推出了全新的天玑9200+旗舰5G移动平台，在继承天玑9200的诸多特性的同时，性能、能效以及游戏体验三大方面均迎来了升级，赋能旗舰终端卓越移动游戏体验。在本次发布会上，联发科花了很长时间对游戏体验的升级进行了介绍，可以看出它们在这一方面非常的重视，而且除了自身的努力外，也在积极寻求与终端厂商、游戏厂商以及开发者的合作，共同去构建移动游戏生态。

在发布会后，MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士回答了诸多问题，透露了联发科在移动游戏生态上布局和规划以及对于冲击高端旗舰市场的一些看法。

多维度打造更好游戏体验 移动光追开始逐步落地

近些年，移动游戏行业快速发展，手机游戏已经成为了越来越多人日常生活不可或缺的娱乐手段，所以在选购手机时，尤其是高端旗舰级别的产品，游戏体验已经成为了一项重要的考量因素。与此同时，PC端的一些游戏技术和体验正在向移动端快速迁移，伴随着移动游戏的快速发展，广大游戏玩家对于更高的帧率、更好的画质都有了强烈的需求。在这背后，不仅仅是靠硬件性能的提升，同时还需要软件层面和生态建设作为支撑，联发科便朝着这样的方面前进着。

李彦辑博士表示，在硬件规格上，联发科在不断地进行突破，这次的天玑9200+搭载了更为强悍的CPU和GPU，这是一切游戏体验的基础，同时还有很多降低功耗和提升续航的技术。而从天玑9000到天玑9200+，历经了4款产品，联发科一直在不断突破旗舰性能的天花板。联发科推出了HyperEngine游戏引擎，经过几年的发展，已经迭代到了6.0版本，希望能够从画质、资源调控、操控以及网络四大引擎来提升手机游戏体验。

近两年的非常热的移动光线追踪技术上，联发科更是早早的开始了布局。作为一项从“端游迁移到移动端”技术，联发科很早的洞察到了这种发展趋势，在2020年的12月便开始布局开始提前布局Vulkan Ray Query技术方案，次年1月份发布的旗舰芯片天玑1200/1100所搭载的新一代MediaTek HyperEngine 3.0游戏优化引引入了光线追踪(Ray Tracing)技术，要将PC级游戏渲染科技带进移动终端，联发科从此便开启了它们在移动端光线追踪技术上的道路，并开始进行推进。

21年10月的时候，联发科正式推出了Vulkan扩展的移动端光线追踪SDK解决方案，它是提供了创建核心光线追踪功能的途径，包括路径追踪、屏幕空间光线追踪阴影、多重反射和任意表面反射等，并且兼容Khronos定义的行业图形标准，让PC游戏开发人员能够轻松迁移到移动平台，为移动设备带来更逼真的沉浸式游戏体验。

2021年1月份的时候，Vulkan 1.3标准正式发布，支持Vulkan Raytracing API，这标志着移动GPU的光追技术将加速普及，并覆盖更广泛的内容类型。很早就布局Ray Query技术的联发科则可以与之实现无缝的技术衔接，这让看准趋势并提前进行布局的联发科拥有了先发的优势。基于Ray Query技术的提前布局以及和ARM等行业伙伴的深度合作，联发科在去年开始布局移动光追拟真情境三部曲光追软阴影、反射效果和全局光照技术，并且与之前不同的是，去年发布会的天玑9200和最近的天玑9200+均采用了支持硬件光追的Immortalis-G715 GPU，通过硬件加速，实现实时的光追效果，体验得到再次升级。

如今，移动光线追踪技术正在逐步实现落地，据李彦辑博士介绍，天玑9200系列搭载了GPU支持硬件级光追，去年联发科在《暗区突围》上第一个实现了光追，大家在《天谕》上也可以体验到光追带来的画质提升。相信更多游戏会开始支持光追，未来这项旗舰技术将会出现在更多的天玑芯片中。

可以看到，移动光追这种新技术的落地和普及显然不是仅靠单个厂商来实现的，需要包括芯片厂商、终端伙伴以及整个生态圈的共同努力才可以，所以联发科不仅积极在进行移动游戏技术布局，也在扩大天玑的生态圈，除了上面提到的《暗区突围》外，联发科希望通过大力投资自研技术以及开放合作，让光追生态得到快速地发展，推动PC游戏体验往移动端迁移。

另外，联发科也在积极和开发者进行沟通和交流，在上个月的时候在多地举办了“天玑开发者日”活动，和诸多开发者深入地探讨移动光追生态的发展，而且天玑开发者中心也即将上线，给开发者提供详细的教程、参考示例、SDK及工具等资源，为游戏开发者提供天玑移动平台各类开发资源和信息的一站式解决方案。

除了移动光线追踪外，联发科独家的MAGT让游戏与平台完美配合，有效的调度系统资源，降低功耗提升续航，功耗最多颗降低12%;智能稳帧技术可以让游戏帧率帧率抖动降低60%，平均帧率提升10%;还有《暗黑破坏神：不朽》使用了可变速率渲染技术(VRS)，功耗降低了13%，诸多技术的落地和应用同样为广大游戏玩家带来了更好的游戏体验。

可以说，联发科正在充硬件、软件和生态多个维度推动着移动游戏先进技术的落地和行业的发展。正如李彦辑博士所说的那样，联发科是移动游戏技术生态的参与者、探索者，接下来它们则希望成为引领者。天玑旗舰平台顶级的性能和能效，加上在游戏技术生态的布局，构成新世代的游戏体验，透过全链路的游戏技术来升级玩家的体验。

冲击高端并非一蹴而就 努力取得持续性成功

2021年底，联发科发布了天玑9000处理器，从规格参数到功能特性，它都是一款旗舰级别的手机芯片，目标就是向旗舰手机市场发起冲击。在2022年，OPPO、vivo、荣耀、Redmi等厂商相继推出了相关的高端旗舰产品，年中的小幅升级版天玑9000+则出现了ROG的旗舰游戏手机和折叠屏产品Find N2 Flip上，逐步夯实了天玑9000系列的旗舰芯地位。而想要持久扎根，则需要不断打造出色的产品，在去年11月联发科发布了天玑9200，并出现在了vivo X90系列和OPPO Find X6系列等产品上，这次全新的天玑9200+在继承其特性的同时，在性能、能效以及游戏体验三大方面进行了升级。

不过，纵观目前的旗舰手机市场，搭载天玑处理器终端的数量依旧相对较少，对于联发科来说，冲击旗舰手机市场依然有着很长的路要走，而对于这样的现状，李彦辑博士也表达了他的看法。他表示，作为最重要的旗舰芯片，联发科希望所有搭载天玑9200、天玑9200+的每一款手机都经过用心的调校、很好的打磨，把真正的旗舰体验带给消费者。旗舰手机更多的是希望能够打造爆款、深耕精品。在vivo X90系列以及OPPO Find X6系列的旗舰机上可以看得出来，天玑9200的旗舰终端有非常好的市场反馈，尤其是拍照、续航以及性能层面。联发科会在旗舰市场会持续不断地深耕下去，持续与终端伙伴携手带来更多的新产品。

而且想要在高端市场取得成功，不能一蹴而就、用一步就能到位的，联发科希望在高端市场获得“持续性”的成功，这个长期目标必须要很扎实地一步一个脚印来走，重点是我们要与终端一起把最好的旗舰芯片系统调校展现给用户，满足用户的体验需求。只有优秀的产品体验、良好的用户口碑，才是在旗舰市场发展的关键法则。短期内，会持续跟终端合作伙伴保持紧密而深度的合作，把产品做好，满足高端市场的需求;长期来看，会在技术这个长赛道上坚定地投入，正如刚才提到三四年前我们就做的光线追踪技术，最终创造出真正超越用户想象的旗舰产品体验。

在笔者看来，冲击旗舰手机市场是一个长久且持续的过程，需要不断地进行投入和付出，想要实现这一目标必须很扎实地一步一个脚印来走，不能仅仅着眼于短期的收益，更要做好长期的布局和规划，用好的产品去满足用户的体验需求。

写在最后

从这次发布会可以看出，联发科不仅仅在努力打造性能更强、能效更高的旗舰芯片，通过软件优化游戏体验，也在积极进行移动游戏技术布局，努力扩展自己的“天玑生态圈”，与终端厂商、游戏厂商以及广大开发者进行携手，让移动光线追踪、可变速率渲染技术、智能稳帧技术等实现落地，在硬件、软件、生态等多维度地推动先进游戏技术的落地、发展和普及，为玩家带来更加畅快、更具沉浸感以及更持久的游戏体验。

而对于冲击高端旗舰市场，联发科有着自己的规划和看法，并没有想着一蹴而就，而是坚持一步一个脚印的，持续不断地深耕旗舰市场，通过打造优秀的产品来赢得市场和消费者的认可。