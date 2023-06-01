10分钟销售额破亿创新高，OPPO Reno10系列火爆开售

【天极网手机频道】6月1日，OPPO全新人像轻旗舰 Reno10 系列已在全渠道火爆开售，共有 Reno10 Pro+、Reno10 Pro 与Reno10三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，2499元起售。Reno10 系列开售仅10分钟，全网销售额即破亿，且全网销量对比上代创新高，其中 Reno10 Pro+ 版本也创造 Reno 系列 Pro+ 版本销量历史新高。此次 OPPO Reno10 系列从外观、影像、流畅等方面迎来全面升级，不仅全系标配长焦镜头，且提供长寿版 100W 超级闪充、动态光影屏、最高 16GB+512GB 的大内存方案等选择，为用户带来新鲜感和久用性兼具的体验感。

OPPO Reno10 系列首销战绩出色

让长焦回归到人像，这是 OPPO Reno10 系列在影像上为用户带来的最大惊喜。OPPO Reno10 系列标准版和 Pro 版搭载了同一颗 2 倍超光影长焦摄像头;Reno10 Pro+ 则采用了大底潜望长焦摄像头，极大地拓展了用户的人像构图自由，同时还有 Find X6 系列同款的超光影图像引擎加持，让用户从 1x、3x 到 6x，从全景到特写，都可以使用 Reno10 系列拍出旗舰水平的质感人像。

Reno10 系列帮助用户实现构图自由

在保证长焦人像的越级体验外，OPPO Reno10 系列同时兼顾了轻薄手感的好体验。得益于 Reno 系列在轻薄美学赛道的长期深耕，OPPO Reno10 Pro+ 打破了潜望长焦与轻薄不可兼得的难题，厚度仅为 8.28mm，重量仅为 194g，为用户带来不失优雅的轻薄手感。在性能层面，OPPO Reno10 系列至高配备骁龙 8+ 旗舰芯片平台，并结合大内存组合及自主研发的 ColorOS 超算平台，真正做到了让用户同时拥有极致影像、轻薄手感和强劲性能的绝佳体验。

6月1日，OPPO Reno10 系列全面开售

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