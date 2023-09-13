iPhone 15 Pro系列发布，A17 Pro终于不挤牙膏了

【天极网手机频道】iPhone 15 Pro系列如期而至，但让人没想到的是，A17 Pro也来了。

作为苹果搭载顶尖技术的高端旗舰，Pro系列代表了当代iPhone的最高技术水准，不过此前盛传苹果将推出超越这一定位的超旗舰型号iPhone 15 Ultra，但发布会上并没有公布这一机型，而是保持与前几代相同的命名方式，分别是iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

有关iPhone 15 Pro系列的爆料，早在iPhone 14 Pro系列发布之初就已传出，主要原因还是前几代iPhone芯片挤牙膏式升级惹得消费者不快，外观设计也没有太大变化，就连「灵动岛」也在用户新鲜感褪去后泯然众人矣，iPhone 15 Pro系列势必要拿出点真东西了。

这次iPhone 15 Pro系列一上来就一改沿用几代的设计语言，机身采用全新钛合金材质，经过拉丝表现处理，质感凸显。同时边框相较前几代更加圆润，割手感缓解不少。在坚持几代的硬朗造型之后，用过渡更加平缓的设计取代，避免视觉疲劳，与过去iPhone 5系列升级到iPhone 6如出一辙。

iPhone 15 Pro系列标配支持ProMotion高刷的Super Retina XDR显示屏，得益于钛合金材质更坚固、耐用、更轻的特性，在保持6.1英寸和6.7英寸屏幕尺寸大小的前提下，机身尺寸更小，并且重量相较iPhone 14 Pro Max减轻20g，想必握持时的坠手感会减轻不少。

这次iPhone 15 Pro系列最大的变化之一，就是取消侧边实体静音按键，转而采用Action按键代替静音开关。用过锤子手机的朋友一定十分熟悉，果然是母公司技术下放。用户可以通过按住Action按键来切换响铃和静音模式，并且支持通过触觉反馈来触发其他功能，例如启动相机、录制语音备忘录等等，实用性大大提升。不过对于老果粉而言，面对静音拨杆按键的消失，也难免会有些不舍。

过去iPhone影像能力一直都是行业翘楚，但自从安卓阵营开始卷影像之后，安卓机型弯道超车，iPhone拍照能力甚至被不少用户所诟病，影像计算过度介入、镜头鬼影以及长焦能力不足，毕竟安卓影像旗舰都标配潜望长焦，夜景影像能力获得巨幅提升，iPhone还只能近景拍摄，怎么都说不过去了。

这次iPhone 15 Pro系列对影像彻底革新，加入可减少镜头炫光的涂层，为用户夜间拍摄提供更好的体验，总算告别镜头鬼影。同时主摄采用更大的4800万像素传感器，支持苹果AI系统拍摄全分辨率HEIF照片，还能更改默认镜头并在主相机内以多个焦距进行拍摄。

不同于过往iPhone Pro与Pro Max仅有屏幕尺寸差距，这次iPhone 15 Pro在影像硬件上与iPhone 15 Pro Max也存在差异，后者终于为消费者提供了一颗支持5倍光学变焦的潜望长焦镜头，采用四棱镜设计，传感器尺寸大了25%，支持三向光学防抖功能。超广角也采用全新涂层以避免鬼影，可拍摄微距和13mm焦段照片。

好在iPhone 15 Pro全系都支持智能HDR功能，并且可以拍摄空间视频。顾名思义，用户可以在录制视频时通过iPhone 15 Pro的影像硬件记录景深和空间方位信息，后续在Appel Vision Pro上还原数据，呈现3D立体的空间视频，仿佛精彩瞬间在眼前重演。看来苹果早就开始建设Vision Pro的应用生态，打通旗下所有硬件通路了。

去年不少用户就寄希望于iPhone 14系列能够用上Type-C接口，但事与愿违，时至iPhone 15系列发布，苹果才正式宣布从这一代开始iPhone全系采用Type-C接口，当然这其中也有欧盟Type-C接口法案施压的原因。

不同于iPhone 15系列上的Type-C接口仅支持USB 2，iPhone 15 Pro上的Type-C支持USB 3，传输速度高达10Gbps，比USB 2快了足足20倍。这下用户无需再忍受Airdrop的龟速来向PC或是其他设备传输大文件了，对于将iPhone作为创作工具的用户而言，这无疑是“宇宙级技术”。至于Type-C接口是否只能使用经过苹果MFi认证的线缆，以及iPhone 15系列的充电功率，发布会上苹果都没有提及，只有等到新机正式上市才能揭晓了。

最后，是iPhone 15 Pro系列这次最大也最让人惊喜的升级――A17 Pro。没错，它叫A17 Pro而不是传统命名的A17。不过这一命名也有情有可原，毕竟接下来我要说的事可能会颠覆你的传统认知。

A17 Pro是行业首款采用台积电3nm制程工艺打造的移动端芯片，晶体管数量高达190亿个，CPU拥有6颗核心，性能相较前代提升10%，并且配备专用的AV1解码器以及USB控制器，没错，iPhone 15 Pro系列能用上USB 3都要归功于A17 Pro。同时A17 Pro配备16核心神经引擎，每秒可处理高达35万次操作，AI能力大幅提升。

但这次A17 Pro提升最大的远不是CPU，而是GPU。熟悉手机行业的朋友一定对去年高通和联发科推出支持光线追踪的手机芯片记忆犹新，安卓阵营也正是在去年彻底宣布GPU能力超越A系列芯片。这次苹果携A17 Pro王者归来，GPU能力堪比「核弹级」。

规格上，A17 Pro的GPU采用6核心设计，使用苹果设计的着色器架构，峰值性能相较前代提升高达20%。更关键的是，这颗GPU也提供了硬件级光线追踪技术，拥有当前手机端最快的光线追踪处理速度，相当于A16芯片的光追性能的4倍。

发布会上，苹果甚至演示了在iPhone上运行《生化危机4重制版》、《生化危机8：村庄》以及育碧仍未发售的刺客信条新作《刺客信条 幻景》等游戏，要知道这些可都是面向次世代游戏主机开发的3A大作，在手机上流畅运行3A游戏，放在以前想都不敢想，可见A17 Pro性能之强悍。你的下一台游戏机，何必是次世代主机？

这项技术此前在MacBook上也曾出现，但没想到苹果竟然将其搬到了iPhone上。

iPhone 15 Pro 128G起售价7999元，与前代保持一致，256G、512G以及1TB版本的售价为8999元、10999元和12999元，相较前代分别上涨100元、300元和500元。iPhone 15 Pro Max这次取消128G版本，从256G起售，价格为9999元，较前代涨价100元，而512G和1TB价格为11999元和13999元，较前代同样上涨300元和500元。

iPhone 15 Pro系列将于9月15日晚上点接受预购，9月22日正式发售。从配置上来看，这次iPhone 15 Pro系列升级相当明显，无论是外观还是内在，都有可感知的升级点，尤其是强悍的GPU性能以及追上主流的影像能力，相比iPhone 14 Pro系列，iPhone 15 Pro系列显然更值得用户升级。