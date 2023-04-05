实至名归！OPPO Find X6 Pro登顶安兔兔3月安卓手机性能榜榜首

【天极网手机频道】3月份有不少新机发布，其中OPPO的影像旗舰Find X6系列尤其吸引人，全新设计、暗光长焦、超强性能打造出全新的体验，更是以超过了133万的跑分成绩登顶3月份安卓旗舰手机性能榜榜首，可谓是实至名归。

虽然OPPO Find X6 Pro是一款影像旗舰，但是内置的第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”让其成为一个全能型选手。影像上OPPO Find X6全系以超光影三主摄引领移动影像进入全主摄时代，借助5000万的四合一像素大底传感器，Find X6 系列在三个固定焦距之外，额外提供一个 6 倍的长焦选项。再通过算法与大底传感器的融合可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，即便是在极限暗光下，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原。



OPPO Find X6 Pro



排行榜紧接着的是以1311123的跑分成绩位居第二的红魔8 Pro+，同样搭载第二代骁龙8处理器，配合强大的散热系统，游戏表现足够优秀。

连续登顶两个月的一加手机11在这一次排行中掉到了第三位，除了超强性能和影像之外，16GB的大内存带来流畅度提升是显而易见的，还有“内存基因重组”技术的加持，发布三个月还在前三位，实力还是非常出众的。

往后看，排名第四至第十位的是vivo X90 Pro+、OPPO Find X6、iQOO 11 Pro、iQOO 11、Redmi K60 Pro、努比亚Z50 Ultra以及小米13。需要注意的是，OPPO Find X6是唯一一款搭载了天玑9200处理器的机型，基于台积电第二代 4nm 制程打造，搭载新一代8核旗舰CPU和新一代 11 核 GPU Immortalis-G715，Cortex-X3超大核主频高达3.05GHz，性能核心全部支持纯 64位应用。想当初天玑9200处理器是打败了一众搭载了骁龙8 Gen1处理器的机型稳居旗舰手机性能榜榜首的，实力还是相当强悍的。

再来看看次旗舰手机性能排行榜，这一次上榜第一位的是Redmi Note 12 Turbo，以966220分位居第一，也是一位一款搭载骁龙芯片的机型。紧接着第二位的是vivo S16 Pro，去年12月发的一款自拍手机如今还能持续上榜且在榜内前三，实力非凡，一方面是其全新外观设计带来了很强的国风感，另一方面影像自拍的全面升级带来了更细腻自然又通透的影像体验，同时，凭借天玑8200强大的硬件性能，让vivo S16 Pro的游戏体验也很能打，受到许多消费者喜爱。

iQOO Neo7 SE也同样以857194的好成绩上榜位居第三，与上个月的变化并不大，同样是搭载了天玑8200处理器，配合超频版UFS 3.1和6400Mbps增强版LPDDR5，“性能铁三角”的强悍表现满足任何挑剔玩家，对于一款千元机来说表现十分出色了。

接下来的排名机型中与上个月没有太大差别，第四至第十位分别是Redmi K60E、一加Ace竞速版、一加Ace、OPPO Reno8 Pro+5G、realme GT Neo3、vivo S15 Pro以及Redmi Note 11T Pro+。主要搭载的都是天玑芯片，除了天玑8200处理器之外，还有天玑8100-Max和天玑8100处理器。

这一次没有中端机的排行榜，毕竟第一季度厂商基本都是在推出自家的旗舰产品或是主流产品，再加上中端处理器还没有更新，中端机没参与进来也是正常的。整体来看，OPPO可以说是3月份旗舰市场最大的赢家，不过接下来还有实力派机型要登场，不知道4月份的表现会如何，大家可以期待一下。