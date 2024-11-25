AI高清实况体验进阶，OPPO Reno13每一帧都是封面帧

【天极网手机频道】全新发布的OPPO Reno13系列凭借其卓越的AI高清实况功能，为用户带来了前所未有的摄影体验。这一功能不仅重新定义了实况照片的标准，更通过强大的后期美颜效果以及便捷的导出选项，让实况照片功能拍出来的样张不止是一个“会动的照片”。

OPPO Reno13系列的AI高清实况功能，将实况照片的视频长度扩展至3秒(按下快门前1.5秒+后1.5秒)，这一设计让用户能够捕捉到更长时间内的动态场景，无论是孩子天真的笑容，还是宠物活泼的瞬间，都能被完整记录。在拍摄时，用户只需像往常一样打开相机，选择实况模式，然后按下快门，即可轻松捕捉生活中的每一个精彩瞬间。



AI高清实况

AI算法在实况拍摄中发挥了重要作用，能够智能识别场景和主体，自动调整曝光、白平衡等参数，确保每一张照片都能呈现出最佳效果。此外，Reno13系列还新增了EIS(电子图像稳定)防抖支持，这一技术有效减少了因手抖或环境变动导致的画面抖动，使得实况照片播放时画面更加平稳流畅。

拍摄完成后，OPPO Reno13系列的AI高清实况功能还提供了丰富的后期美颜选项，让用户能够轻松打造出个性化的照片风格。无论是想要自然提亮肤色，还是想要修饰脸型、调整五官，Reno13系列都能满足，不再需要第三方的修图APP，更加快捷方便。

Reno13系列新增的柔光效果是兼容LivePhoto实况照片的，也就是说在使用实况照片功能拍摄的时候是可以叠加这一柔光效果的。这个柔光效果特别适用于拍摄人像，通过将画面中的高光部分进行柔化处理，能够展现出细腻柔和的画面效果，让人像更加立体、自然。同时，Reno13系列还提供了朦胧、柔美、梦幻三款不同风格和强度的柔光模拟选择，让用户能够根据自己的喜好和拍摄场景，轻松调整出满意的照片效果。



叠加CC胶片风格的实况照片

在后期处理过程中，用户还可以对实况照片的封面帧进行任意重选，并进行画质增强处理。Reno13系列的AI算法会智能分析并优化所选封面帧的画质，确保每一张照片都能呈现出最清晰、最生动的画面效果。

此外，新增的ProXDR效果，使得重选帧能够在高对比度场景下展现更丰富的色彩层次和细节，让照片更加生动立体。修改调整完之后还提供实况导出为视频或是GIF，导出为视频时，Reno13系列支持将多个实况照片合并成一段个性化的短片，让用户能够自由编辑、剪辑和添加背景音乐等操作;导出为GIF格式时，Reno13系列则能够保留实况照片的动态效果，不仅适合在社交媒体上分享，更能够作为表情包或聊天素材，为用户的日常交流增添更多乐趣。

拍图修图，怎么都要加上“分享”操作形成一个闭环。Reno13 系列搭载了最新的ColorOS 15操作系统，这一次ColorOS 15打破了iOS生态壁垒，实现了与iOS生态设备的互传、互显、互编等功能，用户可以轻松地将Reno13上的内容传输到iPhone、iPad(苹果设备需先安装“O+互联”且开启蓝牙)设备上;如果是OPPO与一加的用户则可以点击“OPPO互传”功能，实现无缝切换和协同工作，这对于那些经常需要在多个设备之间切换的用户来说，无疑是一个非常实用的功能。

OPPO Reno13系列的AI高清实况功能以其丰富的拍摄方式、强大的后期美颜效果以及便捷的导出选项，为用户带来了前所未有的玩法体验。无论是想要捕捉生活中的每一个动态瞬间，还是想要打造个性化风格的照片，或是想要将实况照片分享给亲朋好友，OPPO Reno13系列都能满足。