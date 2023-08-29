　　专业哈苏人像，OPPO Find N3 Flip人像内外都有自然景深

随着手机技术的不断发展，用户对于手机相机美颜也有了不一样的要求。很多用户从开始的一味追求磨皮和美白变成了追求人物肌理的真实质感。OPPO与哈苏相机已经合作许久，在此前的多款产品中都搭载了双方联合研发的哈苏模式。但在今天的OPPO Find N3 Flip产品中，OPPO向外展现了更为专业的哈苏人像!

从拍摄的样片来看，OPPO Find N3 Flip拍出的人像照片背景虚化自然，人物肤色、脸部阴影处和环境明暗都过度的不错，这也使得照片更有冲击力。特别是人物发丝的边缘，并没有出现和背景糊做一团的情况发生。

详细来看，OPPO从清晰、光影、色彩和空间四个方面重新定义了照片的美。在OPPO Find N3 Flip的专业哈苏人像模式上，带来了全新版本的高画质人像时代。这背后的原理其实也不复杂，简单来说就是手机将完整的图像算法加入其中，通过向前计算的方式在数字底片中进行大规模的计算和图像融合，提高了照片的信噪比以及避免了过度修图痕迹。

此外，OPPO 先进的算法科技还带来了内外一致的自然景深效果。在我们点击快门的一瞬间，手机会基于物理世界中光学特性，调节焦平面前后的虚实变化，最后通过高精度的计算，实现多层次的内外自然虚化效果。

最后，专业哈苏人像模式还可以模拟哈苏 XCD3.5/ 30 和xCD 2.8/65光学镜头的光斑效果。这也是得益于OPPO影像研发团队强大的算法，OPPO Find N3 Flip在拍摄过程中可以计算出渐进式的光斑亮度分布，然后自动调节光斑、空间、自然光强弱三者之间的强弱关系。当然用户也可以在拍摄界面自由度调节这些参数。说了这么多，不知道你有没有被OPPO Find N3 Flip的影像实力所震撼呢？