明日开幕，2023 OPPO开发者大会将带来ColorOS 14等最新进展

【天极网手机频道】2023 OPPO 开发者大会将于明天在上海世博中心正式召开。

ColorOS 十年，全球月活用户已经突破 6 亿。本次大会，OPPO将发布更智慧、更流畅、更安全的 ColorOS 14，全新小布和全新的泛在服务为用户带来更好的专属服务;智慧融合，打破服务与设备的壁垒，提高办公创作的效率;基于软硬协同，实现流畅的进一步升级。另外，ColorOS 14还将带来全新的隐私安全保护工具。

OPPO还将发布个人专属、对话增强的安第斯大模型(AndesGPT)，基于千亿参数的对话增强语言模型，具备知识、记忆、创作与工具能力的智能体。

此外，潘塔纳尔智慧跨端系统也迎来再次升级，并实现落地。全新自适应流体云交互框架，实现设备能力、数据、服务的随心流转，在ColorOS 14上实现智慧跨端体验的同时，也为互联网服务带来新的可能性，OPPO将持续携手开发者共建开放生态。

如欲了解2023 OPPO 开发者大会更多相关信息，可点击#FormatAID_0#访问大会官网，共同见证OPPO前沿技术与开放生态的探索成果。