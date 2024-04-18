超耐用新机OPPO A3 Pro持续热销，可靠品质值得考虑

【天极网手机频道】当前，消费者更注重手机的实用性和耐用性。OPPO A3 Pro正是基于这样的需求而生，针对跌落易损、长期使用易划伤以及进水易失灵等用户痛点进行了优化，力求为用户提供更持久、更可靠的手机使用体验。天极网了解到，OPPO A3 Pro重新设计结构堆叠，导入多项防水材料，成为首个通过IP69&IP68&IP66的满级防水手机，防浸水、防热水、防喷水。并且手机实现360°抗摔，电池使用四年后仍然有80%以上的电池容量保持率，更耐用。

OPPO A3 Pro的屏幕使用康宁大猩猩玻璃Victus 2，后盖采用OPPO晶盾玻璃，提升整体抗摔能力，同时配备超抗摔金刚石架构，支持最高1.8 米的极限跌落，成为首个获得瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔认证的手机，实现360°抗摔。值得一提的是，OPPO A3 Pro配置5000mAh四年耐用大电池，电池使用四年后仍然有80%以上的电池容量保持率，还支持67W 超级闪充，电量无忧。

性能层面，OPPO A3 Pro搭载天玑7050旗舰芯，支持最高12GB+512GB超大内存，配置ColorOS 14系统，使用流畅。屏幕方面，OPPO A3 Pro搭载超抗摔护眼屏，采用五大明眸护眼技术，通过国家眼科工程中心专业测试，频闪护眼指标SVM值低至0.096，观看舒适且护眼。

影像上，OPPO A3 Pro支持两倍质感人像、AI焕彩美颜、闪速抓拍、超清夜景，提升影像体验，同时支持AI消除、闪速抠图，图片处理更简单。此次OPPO A3 Pro天青、云锦粉、远山蓝三款配色，其中天青配色采用独创的天青冰釉工艺，还原汝窑细腻温润的手感，云锦粉和远山蓝配色使用超柔韧抗污皮，更耐用。目前，OPPO A3 Pro已经正式发布并在线上线下持续热销，近期有换新需求的朋友可多多关注。