AI消除再升级，OPPO Reno13系列一键路人消除体验

【天极网手机频道】上半年发布的OPPO Reno12系列还让人记忆犹新，而全新的OPPO Reno13系列又带着更出色的表现正式亮相，在AI技术方面更是取得了显著的提升。

随着智能手机硬件和软件的不断升级，手机用户对于手机性能和体验的要求也越来越高。OPPO Reno13所搭载的ColorOS 15在影像上带来了AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，利用AI拯救“废片”，甚至可以通过“一键问屏”功能，让系统做出相对应的功能要求。

就像平时拍摄时有路人入镜，后期的图片需要做处理，光是抠图这个操作就要花费大量的时间才能处理干净。而OPPO Reno13相比传统基于计算机视觉的消除，AI消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力;如果照片中有反光的地方也可以一键“去反光”，画面看起来更完整且干净。

一键消除路人



一键去反光

为了满足不同用户的需求和场景，Reno13系列的AI消除功能提供了三种模式供用户选择：智能圈选、手动涂抹和路人消除。智能圈选模式下AI会自动识别并圈选出照片中的多余人物，用户只需简单确认即可完成消除，这种模式适合快速处理大量照片，节省时间和精力;对于需要更精确控制的情况用户可以选择手动涂抹模式，通过手指在屏幕上滑动，可以自由选择并涂抹需要消除的部分，实现更加精细的处理效果;路人消除模式是专为拍摄风景或人像时去除背景中多余路人而设计的模式，AI会自动识别并消除照片中的路人，同时保持背景的自然和和谐，让照片更加纯净美观。

另外，Reno 13系列支持实况功能，与传统的静态照片相比，具有更加丰富的表现力和感染力。实况照片能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实。此功能还支持全焦段实况照片拍摄，无论是广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，而且还可以进行后期处理，找出自己喜欢的画面帧作为封面，也可以对人像进行美颜。

如果想要在实况照片中处理人像也非常简单，直接在编辑中找到“美颜”功能，想一键美颜，或者是自己动手修细节都可以，修完之后不仅可以实现安卓互传，还可以给你的iPhone姐妹互传，实现修图传图一条龙服务到位，同样，iPhone用户也可以分享文件照片等内容给安卓用户。



一键互传

目前，OPPO Reno 13系列已开启全渠道预售，并将于OPPO Reno13系列将于11月25日开启全面预订，11月 29日全渠道开售。OPPO Reno13 【12GB+256GB】版本，售价 2699 元;【16GB+256GB】版本，售价 2999元;【12GB+512GB】版本，售价 2999元;【16GB+512GB】版本，售价 3299元;【16GB+1TB】版本，售价 3799元。OPPO Reno13 Pro 【12GB+256GB】 版本，售价 3399元;【12GB+512GB】 版本售价 3699元;【16GB+512GB】 版本，售价 3999元;【16GB+1TB】版本售价 4499 元。购机即享【屏碎保】、【后盖保】、【延长保】，以及最高 2600 元的会员新机礼包。可前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家，以及其他线下授权渠道、各大电商平台进行购买。对于想要在双十二来临之际或是元旦新年入手一款新机或者是想要购买一款超出色的人像轻旗舰，OPPO Reno 13系列值得入手。