专业影像出片，Find X8系列将不止搭载双潜望

【天极网手机频道】今日，OPPO宣布Find X8系列将搭载行业唯一双潜望，并宣布将首发搭载重新定义远拍的AI千里长焦、胶片风格、柔光人像等一系列全新的OPPO超光影影像特性，打造出独树一帜的氛围感抓拍神器，抓拍氛围感，帮助用户随手拍就出片。

Find X8系列将先进的 AI 大模型与精密的潜望长焦镜头结合，改写了手机长焦的使用方式，让长焦也能记录氛围感。Find X8 Pro 更搭载行业唯一的双潜望长焦摄像头，一颗，让远方壮丽尽在眼前，一颗，让人像之美不限焦段。

OPPO首席产品官刘作虎表示：“这里关于长焦的行业唯一，不只双潜望长焦镜头。把一颗潜望长焦传感器“倒过来”，更是行业首创的光学设计，这才让标准版和 Pro 都标配大底潜望的同时，都轻薄依旧。”

全新的AI千里长焦，让 Find X8系列领先的远摄能力再次升级。将先进的 AI 大模型与更精密的潜望长焦镜头结合，挑战光学的物理极限，即便是再远的距离，都藏不住双潜望长焦的“硬”实力，再小的细节，也逃不过AI千里长焦的“软”还原，真正做到长焦实力，软硬双赢。

全新的哈苏人像模式通过带来更接近光学的虚化效果，以及持续精进的影调表现，让经典哈苏人像的肖像感更加立体细腻。哈苏人像更带来带来全新的风格化色彩方案――胶片风格，包括复古、清晰、通透三种效果，不仅具有胶片的色彩与影调，更能提供手机原生的无损画质。同时还新增全新的柔光人像效果，提供柔美、朦胧、梦幻三种不同强度的柔光，将氛围感以光线氤氲的方式具象化，从专业到日常，人像出片从此小事一桩。

了解更多 Find X8 系列新品信息，可关注OPPO官方微博。OPPO Find X8系列及旗舰生态新品发布会将于2024年10月24日19:00正式举办，届时敬请前往OPPO官网等直播平台观看。