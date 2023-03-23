iPhone 15系列前面板曝光，边框最窄处仅1.55mm！

【天极网手机频道】根据最新消息，苹果iPhone 15系列前面板目前遭到曝光，从Sonny Dickson泄露的三块iPhone 15系列前面板能够看出，整个iPhone 15系列都已成功登岛采用灵动岛设计，同时整机边框收窄，最窄处仅1.55mm。

此外，新机将采用户型边框，正面稍有曲率，与之前的曝光以及泄露的渲染图基本吻合。据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

目前放出的iPhone 15 Pro CAD渲染图中也证实了这一说法，从渲染图中能够看出，这iPhone 15 Pro机型都取消了实体的分体式音量加减键和侧面静音开关，取而代之的则是一个整体细长按键来调整音量。值得一提的是，自从iPhone诞生以来，实体静音键就一直存在。据悉，这次两个按键都将采用固态设计，类似于iPhone 7上首次出现的不可按压Home按键。这两个按键也无法真正移动，而是通过内置的两个Taptic Engine马达模拟按压感觉。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

按照目前的爆料来看，今年iPhone 15系列将迎来比较大的变化，同时如果边框收窄消息为真，那么按照苹果一贯的做法将会做到四边等宽。目前安卓阵营中想要做到四边等宽十分困难，iPhone 14边框宽度也达到了2.4mm，此次iPhone 15系列1.5mm的宽度确实可以极大改善正面观感，也有望令iPhone 15成为近年来变化最大的一代iPhone。