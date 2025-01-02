苹果官网突然降价，最高优惠800元！网友：不买立省

【天极网手机频道】2024年发布的iPhone 16系列好像上市后就没有多少人关注了，没有太多的新意以及太高的价格导致了销量平平，首销当天甚至没有了以往要拼手速抢购的情况，轻而易举就能买到，与2023年iPhone 15系列相比，iPhone 16系列的销量增长显得相对乏力。

可能是苹果为了应对iPhone 16系列销量下滑的困境，突然宣布进行限时优惠活动，iPhone 16系列在内的多款产品最高可享受800元的降价优惠。此次优惠活动覆盖了iPhone 16系列、MacBook Air等多款产品。其中，iPhone 16系列最高降价幅度达到800元，MacBook Air则降价800元。这一降价力度虽然引发了不少消费者的关注，降价力度也不小，但仍有不少用户对苹果降价持观望态度，有部分网友表示“不买立省”，毕竟“挤牙膏式”的新款iPhone 16系列并未达到用户需求。

对于此次降价，苹果官方并未给出明确的解释。但业内人士分析认为这背后有多重因素共同作用。一方面，智能手机市场的竞争日益激烈，苹果面临着来自国产手机品牌以及其他国际品牌的双重压力，为了保持市场份额和扩大销售量，苹果不得不采取降价策略来吸引更多消费者;另一方面，iPhone 16系列的销量表现并未达到预期，尽管在发布时备受瞩目，但在实际销售过程中，消费者对于新机型的热情似乎并未持续太久。因此，降价成为苹果刺激销量的一种手段。

其实早在iPhone 16系列在发布后的短时间内就多次降价，包括在2024年双11电商节中，苹果发布仅1个月的iPhone 16系列全系迎来降价，iPhone 16全系列可领取500元优惠券，券后售价为5499元起;优惠500元后，iPhone 16 Pro Max起售价则降至9499元。

根据前不久的调查数据显示，2024年第四季度至2025年第一季度的iPhone 16订单减少了约1000万台，大部分订单削减都涉及非Pro机型。因此，2024年第二季度的iPhone 16产量预计为8400万台，低于原本的8800万台。经过调整后，预计2024年第四季度、2025年第一季度和第二季度的iPhone总产量分别约为8000万部、4500万部和3900万部，同比均有所下降。

从销售比例来看，iPhone 16系列中Pro和Pro Max两款机型的销量占比合计超过80%，其中Pro Max的销量占比接近50%。而Plus机型的销量表现仍然低迷。据此，有消息指出苹果计划在2025年停产iPhone 17 Plus，并推出新的轻薄机型。

与苹果iPhone 16系列销量不佳形成鲜明对比的是，国产手机在市场上表现不俗。随着国产手机品牌在技术创新、产品质量和品牌影响力等方面取得了显著进步，尤其是折叠屏手机、AI功能手机等创新产品的出现，不仅为消费者提供了更多选择，还赢得了消费者的认可和喜爱，比起一年只推出一款系列旗舰且创新点“很寡”的iPhone来说简直好太多。

不过不管怎么说，苹果降价或许是一种妥协或销售策略，但对于消费者来说这是一场实实在在的省钱，如果一直在观望入手iPhone16系列的用户也可以在这个时候入手了，而且还有其他产品线也在降价，当然，除了官网，各大平台百亿补贴降的更多，价格更香而且正品也有保障，有兴趣的也可以去看看。