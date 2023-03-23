　　OPPO刘作虎：100倍根本不是长焦典型场景，大底暗光长焦才是行业主流

【天极网手机频道】OPPO于本周二举行新品发布会，带来了包括 OPPO Find X6 系列、OPPO Pad 2 等多款新品。其中旗舰新品 Find X6 系列携大底长焦、哈苏影像、马里亚纳 X 自研芯片等OPPO影像技术新突破亮相。发布会后，OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎和 OPPO 影像产品总监张璇，接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就产品设计、技术研发、影像路线等问题作了进一步深入交流。

OPPO 高级副总裁、首席产品官 刘作虎（左）与 OPPO 影像产品总监 张璇（右）

新一代OPPO Find X6 系列本次在外观上做了较大改变，背部硕大的镜头模组取代了此前的一体感和流线设计。对此，刘作虎认为，设计不能一味地看设计语言的传承，而要注重设计的内核，设计要服务于功能本身。OPPO Find X6 Pro 这一次采用一英寸广角 + IMX890 大底潜望长焦 + IMX890 大底超广角的三主摄，从内部空间堆叠到功能本身，都不可能再出现 X3、X5 上那种一体成型的模组。

当然如果把时间维度拉长，Find X6系列对CMF工艺、质感和手感的极致追求，骨子里是有OPPO产品的独特基因，一看就是OPPO产品应有的样子。刘作虎还表示，“Find X6 系列开启了 OPPO 下一个代际的设计语言，风格上会有变化，但整个设计层面还是有东西在延续的。”

谈及OPPO在长焦需求的用户洞察时，刘作虎表示，以往移动影像都在追求极端场景，把极暗的场景拍亮，或记录极远的场景，OPPO发现用户的真实需求，并不是在伸手不见五指的环境下拍照，也不是记录远到看不见的地方，这些极限场景都是其他厂商拿来秀肌肉的。在刘作虎看来，用户不会经常需要拍特别远的物体，50 倍、100 倍根本不是长焦典型场景，这些照片也不会被用户永久保存。

OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎

在Find X6系列里，OPPO通过系统的影像认知建设，真正理解了长焦的作用：“也就是用户要的不是多少倍，而是要拍摄自由和构图自由，这是长焦的根本作用。”Find X6系列在超广角和潜望长焦上使用了大底和大量算法，带来的最大好处就是让用户上手就能直接构图、拍摄，而不需要担心镜头的倍数是多少、长焦的质量如何。

影像产品总监张璇同时补充道，这颗长焦镜头在人像场景的应用，是与哈苏在非常早期就开始定义和研发的，是一个100% 哈苏参与，从硬件、算法到场景角度一起合作，成片风格包含哈苏默认直出的效果 + 算法对人物面部光线进行优化。

同时张璇表示，在这代产品上，OPPO将哈苏元素放到了更正确的地方，比如哈苏人像、哈苏专业模式，后续随着不断地打磨，专业模式也会变得更哈苏一些。OPPO的宗旨是把哈苏的“元素”做到更坚实的拍摄体验上去，让专业用户和普通用户，都能在 Find X6 系列上找到自己想要的影调。

谈及马里亚纳X芯片的算法研发在过去这一年进展时，张璇表示马里亚纳 X在去年的OPPO Find X5系列中首次搭载，用算力优势解决了4K HDR视频的拍摄难题。在Find X6系列中，马里亚纳 X让自研的3A算法更深地接入整个影像计算，这套算法对色彩还原、HDR全链路等都很有帮助。

刘作虎还表示，马里亚纳X芯片的算法研发后续还将持续不断地迭代，后续OPPO Find X6系列还计划通过OTA升级4K 60帧HDR视频拍摄、前置4K视频拍摄，以及人像模式的2倍变焦锚点，Pro XDR功能也很快会在相机专业模式中加入。同时，马里亚纳X算法的进化会兼顾老用户，比如OPPO Find X5系列在去年下半年升级之后，影像能力提升明显。

最后谈及长焦主流发展方向时，刘作虎坚定地表示：“大底暗光长焦才是主流，也一定会是行业的新方向。”Find X6系列这颗潜望长焦镜头，体现了OPPO 对未来影像方向的判断。暗光长焦一定能推动或带动移动影像向前发展，OPPO也将继续保持移动影像技术的探索。